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تعليم

اختيار ١١٩ وظيفة إشرافية بتعليم سيناء بالمرحلة الإعدادية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:37 م
لجنة الوظائف الاشرافية
لجنة الوظائف الاشرافية
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احمد صالح
اجتمعت لجنة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم محافظة شمال سيناء، برئاسة حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم.

 تختار اللجنة ١١٩ وظيفة إشرافية في مرحلة التعليم الإعدادي وهى :-

- ٨ مدير مدرسة ثانوي ، ٥٥ مدير مدرسة إعدادى و ٤١وكيل مدرسة إعدادى و ٢موجه ثانوى تربية موسيقية ، و ١موجه ثانوى مجال صناعى ، و٤موجه علوم إعدادى ، و ٢موجه رياضيات إعدادى ، و ٦موجه دراسات إعدادى.

كما اختارت اللجنة الوظائف الإشرافية علي مستوي المرحلة الابتدائية وهي:

- ١١٣ مدير مدرسة إبتدائي ، و١١٥ وكيل مدرسة إبتدائي ، و٢ موجه فصل ، و١٧موجه لغه عربيه ، و١٠ موجه لغه إنجليزية ، و٦ موجه علوم ، و١٢موجه رياضيات ، و١١ موجه دراسات ، و٧ موجه مجال صناعى .

وضمت اللجنة كلا من :-
محمد السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية، وأحمد إبراهيم محمد منصور مدير مديرية التنظيم والإدارة ، وحنان المداح مدير عام الشئون التنفيذية ، والمهندس ممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفنى ، و طارق عبدالمحسن مدير إدارة الموارد البشرية. ، و محمد زاهر رئيس مجلس الأمناء والآباء. ، والدكتور مهدي محمد عبدالله مدرس المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة العريش التعليمية. 

وقد سبق أن حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء ، مواعيد المقابلة الشخصية مع لجنة القيادات بالمديرية ، للمتقدمين لوظائف ( مدير إدارة تعليمية .. وكيل إدارة تعليمية .. موجه عام ..موجه أول .. موجه ، مدير مدرسة وكيل مدرسة والمعلن عنها في اعلان المديرية رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٢٠ م .

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