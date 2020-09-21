اختيار ١١٩ وظيفة إشرافية بتعليم سيناء بالمرحلة الإعدادية



تختار اللجنة ١١٩ وظيفة إشرافية في مرحلة التعليم الإعدادي وهى :-



- ٨ مدير مدرسة ثانوي ، ٥٥ مدير مدرسة إعدادى و ٤١وكيل مدرسة إعدادى و ٢موجه ثانوى تربية موسيقية ، و ١موجه ثانوى مجال صناعى ، و٤موجه علوم إعدادى ، و ٢موجه رياضيات إعدادى ، و ٦موجه دراسات إعدادى.



كما اختارت اللجنة الوظائف الإشرافية علي مستوي المرحلة الابتدائية وهي:



- ١١٣ مدير مدرسة إبتدائي ، و١١٥ وكيل مدرسة إبتدائي ، و٢ موجه فصل ، و١٧موجه لغه عربيه ، و١٠ موجه لغه إنجليزية ، و٦ موجه علوم ، و١٢موجه رياضيات ، و١١ موجه دراسات ، و٧ موجه مجال صناعى .



وضمت اللجنة كلا من :-

محمد السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية، وأحمد إبراهيم محمد منصور مدير مديرية التنظيم والإدارة ، وحنان المداح مدير عام الشئون التنفيذية ، والمهندس ممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفنى ، و طارق عبدالمحسن مدير إدارة الموارد البشرية. ، و محمد زاهر رئيس مجلس الأمناء والآباء. ، والدكتور مهدي محمد عبدالله مدرس المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة العريش التعليمية.



وقد سبق أن حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء ، مواعيد المقابلة الشخصية مع لجنة القيادات بالمديرية ، للمتقدمين لوظائف ( مدير إدارة تعليمية .. وكيل إدارة تعليمية .. موجه عام ..موجه أول .. موجه ، مدير مدرسة وكيل مدرسة والمعلن عنها في اعلان المديرية رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٢٠ م .



اقرأ أيضا:

محافظ شمال سيناء: أولى عمليات الاستثمار ببئر العبد إقامة مصنع السكر

وقد سبق أن حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء ، مواعيد المقابلة الشخصية مع لجنة القيادات بالمديرية ، للمتقدمين لوظائف ( مدير إدارة تعليمية .. وكيل إدارة تعليمية .. موجه عام ..موجه أول .. موجه ، مدير مدرسة وكيل مدرسة والمعلن عنها في اعلان المديرية رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٢٠ م .اقرأ أيضا: