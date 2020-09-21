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أخبار البلد

تلقاها مكتب التمثيل العمالي.. الإمارات تمنح "الأب أو الأم" إجازة مدفوعة الأجر 5 أيام رعاية طفل

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:03 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص. 

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يشير إلي أن هناك تطورًا في سوق العمل الإماراتي ،  حيث اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تعديلات على قانون العمل ويشكل ذلك خطوة مهمة جدا في سوق العمل.

وكشفت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب  التمثيل العمالي بأبوظبي عن أن تعديلات قانون العمل شملت منح الموظف "الأب أو الأم" في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر لمدة خمسة أيام عمل لرعاية طفله، تستحق من تاريخ ولادة الطفل وحتى إكماله ستة أشهر.

 كما يحق للعامل وفق قانون تنظيم علاقات العمل الحصول على إجازة مدفوعة لمدة 30 يومًا إن أمضيت أكثر من سنة في العمل، ويحق للمنشأة عدم  الموافقة على منح الإجازة عند الضرورة، وتأجيلها إلى وقت آخر أو تجزئتها إلى فترتين وترحيل المدة غير المستخدمة إلى السنة التالية.

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