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أخبار البلد

بينهم 24 من ذوى الهمم.. القوى العاملة تعلن تعيين 2334 شابًا بالجيزة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:04 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الجيزة  2334 شابًا، بينهم 24 شابًا من ذوى القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"   لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، كما تم تسجيل 8640  راغب عمل، وتوفير 1597 فرصة عمل أخري.

وأوضح الوزير أنه تم  إستخراج 1427 شهادة قياس مستوى مهارة و 1338 رخصة مزاولة مهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

تلقي الوزير، تقريرًا بذلك من محمد عيسى ، وكيل الوزارة مدير المديرية بانجازاتها عن شهر أغسطس الماضي،  أشار فيه إلي أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 32 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 7 محاضر ، ومنح مهلة قانونية لـ 31 منشأة أخري، بالإضافة إلى تلقي 7 شكاوي جاري بحثها ، أما عن مجال التفتيش العمالي ، فقد تم التفتيش على 169 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003  .

وقال: إنه من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية تم التفتيش على  112 منشأة لمتابعة ومراقبة الإجراءات الاحترازية لمواجهة  فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية  في هذا الخصوص .

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب ، قامت المديرية بإستخراج 43 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة ، وتجديد 6 آخرين طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة .

وأشار إلي  أنه في مجال علاقات العمل تم تلقى 1186 شكوى عمالية، تم تسوية 90 شكوى منها، واتخاذ الإجراء القانوني تجاه  411 شكوى ، مراحل منها 181 شكوي ، بالإضافة إلى 504 شكوى ما زالوا تحت البحث والدراسة .

 

 

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