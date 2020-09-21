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تكنولوجيا

منها فقدان السمع والسرطان.. تعرف على أضرار السماعات اللاسلكية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:04 ص
تعرف على أضرار السماعات
تعرف على أضرار السماعات اللاسلكية
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ندى على
تتميز السماعات اللاسلكية ، بقدرات عالية جدا من جودة الصوت ونقائه بالإضافة إلى كونها وسيلة لعزل الأصوات المحيطة والضوضاء الموجودة حول المستخدمين، ولكن على الرغم من ذلك تشكل السماعات اللاسلكية خطرا كبيرا على المستخدمين تصل أحيانا إلى فقدانهم حاسة السمع. 

وبحسب صحيفة مترو البريطانية ، فإن سماعات الأذن اللاسلكية إلى جانب تسببها فى الصمم أحيانا، فإنها يمكنها توجيه بعض الإشعاعات مباشرة إلى أدمغة المستخدمين، مما يتسبب لهم في بعض الأمراض مثل السرطان. 


وحذر العام الماضى عد كبير من علماء الكيمياء الحيوية من أن سماعات الأذن تشكل خطرًا كبيرًا لأن وضعها في قناة الأذن يعرض الأنسجة في الرأس لمستويات عالية نسبيًا من إشعاع التردد اللاسلكي، تضخ مجالات كهرومغناطيسية خطيرة غير مؤينة. 

وفي مقال منشور على موقع Medium قدم أكثر من 250 طبيبًا وعالمًا على عريضة إلى الأمم المتحدة تثبت أن سماعات الأذن اللاسلكية تسبب مخاوف حقيقية على صحة المستخدمين.  

ويذكر مركز السيطرة على الأمراض CDC أن الإشعاع غير المؤين يكون خطيرًا فقط عندما يتعامل معه الشخص بشكل مكثف ومباشر. 

وفقا لموقع Healthline فإن العلماء حذروا من أن المخاطر الصحية المحتملة للتعرض المزمن للمجالات الكهرومغناطيسية تشمل السرطان والأضرار الجينية والاضطرابات العصبية وعجز التعلم والذاكرة والقضايا الإنجابية. 
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