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ثقافة

أغان عالمية بـ 4 لغات وتابلوهات باليه في افتتاح الموسم الفني لفرقة أوبرا القاهرة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:08 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تبدأ فرقة أوبرا القاهرة  تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى،موسمها الفني الجديد،بإحياء حفلين من إخراج هشام الطلي،وذلك فى الثامنة مساء بعد غد الأربعاء والخميس المقبل على المسرح الكبير بالأوبرا.

ويتضمن برنامج الحفلين تقديم مختارات من أشهر المسرحيات الغنائية والأعمال العالمية بأربعة لغات هى الفرنسية، الايطالية، الألمانية والإنجليزية بمشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة وكورال أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو هشام جبر ويصاحبها تابلوهات فنية لمجموعة من أعضاء فرقة بالية أوبرا القاهرة تصميم وتدريب ممدوح حسن وفاروق الشريف  منها:"شبح الأوبرا،البؤساء ، صوت الموسيقى، شوبوت، سيدتي الجميلة ماما، الحياة وردية ، سوف أحبك دائما ودويتو سوف أرحل معك".. أداء ايمان مصطفي، رضا الوكيل، مني رفلة، مصطفي محمد، وليد كريم، جاكلين رفيق، عماد عادل، داليا فاروق، جولي فيظي، جيهان فايد، هشام الجندي، عمرو مدحت، عزت غانم، الهامي امين، تامر توفيق، امينة خيرت، نورستا المرغني، ليلي ابراهيم، اسامة علي، برهان الدين فاروق وسلمي الجبالي .

جدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاءها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعد جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالى باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون .

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