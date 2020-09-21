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أخبار العالم

تونس تجدد دعمها لحل سياسي في ليبيا بلا تدخل خارجي

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:08 م
تونس ترفض تدخل تركيا
تونس ترفض تدخل تركيا بليبيا
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محمد علي
جدد رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي،  تجديد دعم بلاده لوجود حل سياسي في ليبيا بعيدا عن التدخل الخارجي، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وترفض الحكومة التونسية ممثلة في الرئيس قيس سعيد ورئيس الحكومة الجديد المشيشي، ما تقوم به تركيا في ليبيا، كما وترفض أي تدخل لتونس يدعم تركيا، وهو ماتحاول حركة النهضة الإخوانية في تونس جر البلاد إليه، مؤكدة بذلك على ما تؤكد عليه مصر من أهمية دعم الاستقرار في ليبيا، وابعاد وجود تركيا المسبب للأزمات في الدولة العربية.




وسبق إن أجرى وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، مشاورات مع سفير الجزائر لدى تونس عزوز بعلال، تناولت مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها الأزمة الليبية.

ودعا وزير الخارجية التونسي، إلى معالجة الأزمة الليبية من خلال حل سياسي يشارك فيه جميع الأطراف دون تمييز أو إقصاء، مشددا على أن يكون لدول الجوار دور هام في أي عملية سياسية تستهدف حلّ الأزمة بما يحفظ الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق وفي المنطقة برمّتها.


كما وأكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أنه لا مجال للحل العسكري بليبيا مؤكدا دعم بلاده للحل السياسي الليبي- الليبي.

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