عميد آثار القاهرة يكشف موقف مشاريع التخرج لطلاب الكلية

قال الدكتور احمد رجب عميد كليه الاثار بالقاهرة ، بأن الكلية بها جزء عملي من الدراسة ، ولديها معامل في كافة تخصصات ترميم الاثار .





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واشار رجب فى تصريح خاص لصدى البلد ، ان الكلية لديها معمل احجار ومعمل اخشاب ومعمل معادن ومعمل نسيج وعدد كبير من المعامل الاخرى وان كل معمل مزود بالأجهزة والأدوات اللازمة لتدريب الطلاب .





واضاف عميد الكلية بان المعامل مجهزه على اعلى مستوى ، حتي يكون الطالب قادر علي العمل في مجال ترميم الاثار ، وتكلف الكلية الطلاب بعمل مشاريع تخرج تحت اشراف أساتذة التخصص .





كما اكد على وجود تدريبات ميدانية لطلاب اقسام الآثار في المواقع الأثرية تستأنف بعد انحسار كورونا ويمكن أيضا تدريبهم عن طريق زيارة المواقع الأثرية افتراضيا أو فيديوهات مصورة مفصلة للمواقع وشارحة للتجارب وغيرها.





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وانهى حديثه بان يوجد تدريبات للطلاب في الاجازات خصوصا الصيفية في المتاحف والمواقع الأثرية تؤهلهم للتعامل مع سوق العمل بعد تخرجهم حيث يحصلون علي شهادات بهذه الدورات تساعدهم عند التقدم للوظائف.