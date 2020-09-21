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أخبار البلد

رئيس الأسقفية الأنجليكانية: المصريون واعون بمؤامرات ضرب الاستقرار

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:39 م
صدى البلد
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سامح سلام
قال الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية  إن الشعب المصرى واعى  بالمؤامرات التي تحاك ضد الوطن بغرض ضرب استقراره وإيقاف عجلة التنمية والانجازات التى تشهدها بلادنا فى كافة المجالات 

وأكد في بيان له اليوم أن المصريين رفضوا الاستجابة لكافة دعاوى الفوضى التى أطلقها أعداء الوطن لزعزعة الاستقرار والإضرار بالأمن القومي والسلم الأهلي.

وأضاف رئيس الأساقفة: سيسجل التاريخ تلك الفترة بما فيها من جهود تنموية ضخمة يحاول أعداء الوطن تعطيلها من أجل تحقيق مخططات وأغراض خبيثة  

وصلى حنا أن ينعم الله على مصر بدوام نعمة الأمن والاستقرار مختتمًا : حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء. 

كان  الدكتور منير حنا رئيس أساقفة  إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية قد ترأس أمس صلوات القداس الإلهي باللغة الإنجليزية ضمن خدمة الأجانب التي تقدمها كنيسة جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.
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