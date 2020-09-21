المتهم بقتل زوجته في عين شمس: كانت تعاني من مرض مزمن يهاجم الأوعية الدموية

استمعت نيابة شرق القاهرة الكلية، لأقوال زوج ربة منزل متهم بقتلها في عين شمس، حيث أنكر الاتهام المنسوب إليه، مؤكدا أن سبب وفاتها مرض مناعي.

وقال المتهم خلال التحقيقات إنه يوم الواقعة حدثت بينه وبين المجني عليها مشادة كلامية فقال لها انه سيبلغ أهلها بما حدث ويحكمهم فيما بينهما ثم ترك لها البيت حتى تهدأ الأوضاع، وعند عودته وجد زوجته لدى جارتهم التي صالحتهما.





وأشار المتهم إلى أنه في اليوم الثاني اشتكت له المجني عليها من ارتفاع درجة حرارتها وانخفاض في ضغط الدم، فذهب بها إلى المستشفى التي طلبت منها تحاليل فيروس كورونا ثم توجهنا الى المنزل الا أن المرض اشتد عليها فذهبوا إلى أحد المستشفيات الذي توفيت به.





وأوضح المتهم ان زوجته كانت تعاني من مرض مزمن في جهازها المناعي يهاجم الأوعية الدموية في جسمها ويجعلها تشعر بضيق في التنفس، وأحيانًا سخونة وانخفاض في ضغط الدم ، ونفى أن تكون تتعاطى عقاقير مخدرة، مضيفا أنه لم يتعد عليها بالضرب مطلقا وكل خلافاتهم كانت عبارة عن مشادات كلامية.





كانت النيابة استمعت إلى أقوال أهل المجني عليها الذين اتهموا زوجها بقتلها في مشاجرة بينهما بسبب ابنتهما الصغيرة.





واتهمت شقيقة المجني عليها زوج الأخيرة بقتلها بالضرب المبرح بعد أن تدخلت لمنعه من تعنيف وضرب طفلتهما التي لم يتجاوز عمرها عامين.





وأشارت شقيقة المجني عليها إلى أن الأخيرة اشتكت لها ضرب زوجها لها، وأنها لا تستطيع تحريك ذراعيها بسبب تورمهما من شدة الضرب، ولا تستطيع الحركة وبنقلها إلى المستشفى، توفيت.





وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود إخطار من المستشفى العام بمنطقة عين شمس لقسم الشرطة باستقبال ربة منزل جثة هامدة وبها إصابات متفرقة بالجسد، وبالانتقال والفحص تبين أن زوج المجني عليها تعدى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.









وكشفت تحريات المباحث الأولية، أنه بنشوب مشاجرة بين المجني عليها والمتهم بسبب منعه من ضرب أطفالهما تعدى عليها بالضرب المبرح، ثم حاول إسعافها، لكنها وصلت إلى المستشفى ميتة.





وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.