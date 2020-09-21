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أخبار العالم

ميشال عون: لا حل قريبا لتشكيل الحكومة اللبنانية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:42 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأثنين، إنه يستبعد أي حل قريب لتشكيل الحكومة اللبنانية، مؤكدًا أن الأزمة التي يمر بها لبنان لا تسمح بهدر أي دقيقة لتشكيل الحكومة.

وأضاف عون خلال كلمة له: "رئيس الوزراء المكلف لم يقبل آراء الكتل السياسية في البرلمان لتشكيل الحكومة".

وتابع: " لا يجوز فرض وزراء أو حقائب من خارج الكتل التي تشكل الأغلبية في البرلمان".

وفي وقت سابق، ال رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، اليوم الاثنين،إنه على جميع الأطراف التعاون لتسهيل تشكيل حكومة جديدة وحث الجميع على العمل كي تنجح المبادرة الفرنسية على الفور.

وأضاف أديب،في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام:"أن أي تأخير إضافي يفاقم الأزمة ويعمقها، ويدفع الناس نحو المزيد من الفقر، والدولة نحو المزيد من العجز".

وتابع: "لبنان لا يملك ترف إهدار الوقت وسط كم الأزمات غير المسبوقة التي يمر بها، ماليا ونقديا واقتصاديا واجتماعيا وصحيا".

وانقضت في 15 سبتمبر الجاري مهلة تم الاتفاق بشأنها مع فرنسا لتشكيل حكومة جديدة في لبنان، وطلب أديب تمديد هذه المهلة. وقد أعربت باريس عن أسفها من عدم الإلتزام بهذا الموعد.

وتقود باريس جهود إنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي، وعبرت عن غضبها مما يجري في البلاد، ونصحت بيروت بالتحرك "من دون تأخير".

ويتمحور الخلاف الحالي بشأن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بصورة رئيسية حول وزارة المالية.

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