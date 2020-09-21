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توك شو

إبرام سمير يروي تفاصيل أول مشهد له بـ تياترو مصر .. فيديو

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:08 م
إبرام سمير
إبرام سمير
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البهي عمرو
كشف الفنان إبرام سمير، نجم مسرح مصر، طريقة تعرفه على الفنان أشرف عبد الباقي، مضيفا أن المخرج المحترف " محمد الصغير"  كان مخرج الجامعة، وبعد ذلك قام بالتواصل مع الفنان أشرف، وتحدث معه عن موهبتي.

وأضاف نجم مسرح مصر خلال حواره على قناة صدى البلد، برنامج "حلو الكلام مع منال" تقديم الإعلامية منال سلام، أن الفنان مصطفى خاطر هو من اقترح على أشرف عبد الباقى أن يشاهد أعمالي. 

وأشار إبرم إلى أن أول مشهد له فى تياترو مصر كان مع محمد أنور، مؤكدًا :" أنور كان بيهدي فينا".

ولفت إلى أن أول مشهد له جعل أشرف عبد الباقى يدخل فى حالة ضحك شديد".

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