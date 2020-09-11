موجز السوشيال ميديا| نجوم مسرح مصر يهنئون أشرف عبدالباقي بعيد ميلاده.. وفيفي عبده تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرض أبرزها الآتي:في الجيم.. ظهور مميز لنجم بيراميدز عبد الله السعيدتامر حسني يشارك جمهوره بصورة جديدة: يا مساء الأنوارويزو تهنئ أشرف عبدالباقي بعيد ميلاده.. كل سنة وانت طيب يا قائدعلي ربيع يهنئ أشرف عبدالباقي بعيد ميلاده: كل سنة وانت طيب يا أستاذهوت شورت.. رولا سعد تظهر بـ إطلالة صيفية مثيرة.. شاهددايما مع بعض يا أستاذ .. مصطفى خاطر يهنئ أشرف عبد الباقي بعيد ميلاده.. صورةأحمد فهمي يحتفل بعيد زواجه الأول: برافو إنك عارفة تروضينيبـ فستان تايجر.. جوهرة تجذب قلوب متابعيها بإطلالة ناعمةدايما ناجح ومكسر الدنيا.. أوس أوس يهنئ أشرف عبد الباقي بعيد ميلادهأستاذي وأخويا الكبير.. حمدى الميرغني يهنئ أشرف عبد الباقي بعيد ميلادهبـ فستان فوق الركبة.. فيفي عبده تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها