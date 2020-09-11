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فن

أحمد فهمي يحتفل بعيد زواجه الأول: برافو إنك عارفة تروضيني

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 06:49 م
احمد فهمي وهنا الزاهد
احمد فهمي وهنا الزاهد
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محمد بدران


احتفل الفنان احمد فهمي بعيد زواجه الاول من النجمة هنا الزاهد الذي يوافق اليوم 11 سبتمبر.

و شارك احمد فهمي جمهوره على حسابه الخاص بموقع “انستجرام”، صورة له مع زوجته الفنانة هنا الزاهد.


وعلق احمد فهمي قائلًا: "كل سنة وانت طيبة يا احلى حاجة فى حياتى .. و برافو انك عارفة تروضينى ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️.. اول عيد جواز "


ويستعد أحمد فهمى لتصوير فيلمه الجديد "حلم سوسن" وذلك خلال الايام القليلة المقبلة حيث تم الاستقرار بشكل نهائى على فريق العمل والمخرج. 

ويشارك فى بطولة الفيلم مع أحمد فهمى كل من روبى وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت وخالد أنور مايان السيد وتأليف إيهاب بليبل وأحمد فهمى وأحمد الجندى والذى يقوم بإخراج الفيلم. 

والفيلم تدور أحداثه فى اطار كوميدى حول حول عدد من المواقف التى يتعرض لها فى إطار فانتازى. 

يذكر أن احدث أعمال أحمد فهمى مسلسل "رجالة البيت" والذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته اكرم حسنى وويزو وإخراج أحمد الجندى أيضًا.

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