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فن

علي ربيع يهنئ أشرف عبدالباقي بعيد ميلاده: كل سنة وانت طيب يا أستاذ

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 05:25 م
اشرف عبد الباقي وعلي
اشرف عبد الباقي وعلي ربيع
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محمد بدران
هنأ الفنان علي ربيع، النجم أشرف عبدالباقي، بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

ونشر ربيع، صورته مع أشرف عبدالباقي، معلقًا "كل سنه وانت طيب يا استاذ اشرف وسنه سعيده عليك مليانه خير وصحه ونجاح 🎂 عقبال مليون سنه 🎂🎈".

يعد الفنان اشرف عبد الباقي واحد من اهم نجوم كوميديا في مصر والوطن العربي حيث يصادف اليوم عيد ميلاده الــ٥٦.

تخرج في كلية التجارة جامعة عين شمس، ثم في المعهد العالي للفنون المسرحية، بدأ نشاطه الفني منذ الطفولة، حيث قدم العديد من المسرحيات مع فرقة كلية التجارة، ومع فرق الهواة، ومثل في حوالي 80 مسرحية بين عامي 1979 و1984.

قدم اشرف عبد الباقي ١٠ مواسم من مسلسل ست كوم الشهير  راجل وست ستات.

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