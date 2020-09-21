اليوم العالمي للزهايمر .. أبرز 6 مشاهير عانوا من المرض

يحتفل العالم اليوم 21 سبتمبر باليوم العالمي للزهايمر، وهو مرض يصيب الأشخاص مع تقدم العمر، ومن خلال التقرير التالي نستعرض عددا من المشاهير عانوا من الزهايمر.
1- عمر الشريف
واحد من الفنانين الذين عانوا من الزهايمر في عام 2012، وفقد حينها كل ذكرياته ولم يتذكر منها أي شىء.
2- نادية فهمي
عانت نادية فهمي قبل وفاتها من مرض الزهايمر لعدة أعوام.
3- سعيد صالح
أكد نجل الفنان سعيد صالح أن والده عانى لفترة طويلة بالزهايمر.
4- آمال فريد
اعتزلت آمال فريد الفن بسبب معاناتها بمرض الزهايمر.
5- صلاح السعدني
عاني النجم صلاح السعدني من الزهايمر في نهاية 2017، وأصبح لم يتذكر المناسبات المهمة.
6- أحمد عدوية
أصيب المطرب الكبير أحمد عدويه بمرض الزهايمر، وهذا ما ابعده عن الساحة الفنية والظهور في برامج التليفزيون.
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