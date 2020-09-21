اليوم العالمي للزهايمر .. أبرز 6 مشاهير عانوا من المرض

أكد نجل الفنان سعيد صالح أن والده عانى لفترة طويلة بالزهايمر.

عانت نادية فهمي قبل وفاتها من مرض الزهايمر لعدة أعوام.

5- صلاح السعدني

عاني النجم صلاح السعدني من الزهايمر في نهاية 2017، وأصبح لم يتذكر المناسبات المهمة.





6- أحمد عدوية