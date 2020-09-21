مؤسسة فاروق حسني تستكمل مسيرة دعم الشباب واكتشاف المواهب

على مدار 23 عامًا ظل فيها الفنان فاروق حسني ، وزيرًا للثقافة، اتسم بدعمه للثقافة والشباب المبدع، في مجالات الفنون والآداب بشكل عام، ولم يقف فاروق حسني عن دعمه للشباب بعد خروجه من حقيبة الوزارة، فأنشأ مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، لتواصل مسيرته في دعم الشباب وإكتشاف الموهوبين، وتنميتهم ورعايته.





لذا قرر مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون في جلسته التي عقدت اليوم السبت الماضي، زيادة عدد الجوائز الممنوحة لشباب الفنانين والمبدعين، وذلك تلبية لاحتياجات الوسط الثقافي والفني واستثمارا لنجاح الدورة الأولى لجائزة المؤسسة التي شهدت أقبالا كثيفا من مئات الشباب.





وناقش مجلس الأمناء في اجتماعه الذي عقد بمقر المؤسسة بالزمالك جميع الأحداث المستجدة، وخطة المؤسسة وتوجهاتها واختصاصاتها خلال العام المقبل 2021، كما ناقش أهم المجالات التى ستوليها المؤسسة عنايتها، واتفق المجلس على أن توجه جميع أنشطة المؤسسة إلى الشباب الذين يستحقون الدعم والاحتفاء والتشجيع على الإبداع والإبتكار.





وأسفر الاجتماع عن العديد من القررات التي تخدم الشباب وتسهم في تقديمهم إلى الحياة الثقافية بصورة لائقة، كما اهتم مجلس الأمناء بتدعيم العديد من المجالات التي توارت عن الاهتمام العام برغم أهميتها وحتمية وجودها، ووضع المجلس إستراتيجة الدورة المقبلة من الانشطة والجوائز التي سوف يعلن عنها في مؤتمر صحفي الأسبوع القادم.





مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون مؤسسة مستقلة مشهرة أنشأت في عام 2019، وهى مؤسسة أهلية لا تهدف للربح، واختارت المؤسسة حي الزمالك مقرًا لها.





وتهتم المؤسسة بالنشاط الفني والثقافي وجميع فروع الإبداع ومكونات الثقافة، وفق مفهوم يؤكد أن الثقافة قادرة على استيعاب كل الممارسات الإبداعية للإنسان، وأنها قادرة على تنمية إنسانيته، وحظيت الدورة الأولى من جائزة المؤسسة باهتمام فني وإعلامي كبير، كما شهدت إقبالا كبيرا من شباب المبدعين والنقاد والمهتمين بالحركة الفنية والثقافية.





ومنذ أن أنشئت مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون، في العام الماضي، وأحدثت حراكًا ثقافيًا كبيرًا، في الساحة الأدبية والفنية بشكل عام، وبين شباب التشكيليين، والكتاب بشكل خاصة، لاهتمامها بشكل واضح بالمبدعين الصغار سواء على مستوى الفن التشكيلي، وهو ما بدأت به المؤسسة العام الماضي، أو على مستوى الكتابة والمقرر أن تعلن عنه المؤسسة العام الحالي.





وافتُتحت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون بمقرها بالزمالك، يوم 9 سبتمبر 2019، وتضم متحفه، الذي يحتوي على العديد من لوحات وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، وعددا من مقتنياته من التماثيل المصرية والعالمية، بحضور عدد كبير من الفنانين والمثقفين.





وقال الفنان فاروق حسنى، خلال الافتتاح، إن مؤسسته الجديدة يقدمها لخدمة المجتمع وليست لأعماله وسيرته فقط، وأعلن عن إطلاق جائزته السنوية في الفنون للشباب.





وتهتم المؤسسة بجميع فروع الإبداع في شتى مجالاته، معتمدةً على مكونات الثقافة وفق مفهوم بأنها قادرة على استيعاب كل الممارسات الإبداعية للإنسان وتنميتها.