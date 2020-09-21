محافظ القليوبية: 750 مليون جنيه و135 ألف طلب تصالح لمخالفات البناء





أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ارتفاع أعداد طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية خاصة بعد التخفيضات في أسعار متر التصالح.

وأكد محافظ القليوبية أن إجمالى طلبات التصالح التي تلقتها الأجهزة المعنية بمختلف مراكز المحافظة حتى الآن بلغ 134 ألفا و621 طلب تصالح بينما بلغت جملة متحصلات سداد رسوم جدية التصالح بواقع 25% من قيمة المخالفة، 749 مليونا و957 ألف جنيه.





وأوضح محافظ القليوبية أنه تم إصدار قرار بشأن تخفيض أسعار التصالح ليكون التخفيض ما بين 10-33%، ويصل التخفيض إلى أكثر من 55% عند الدفع الفوري.





من ناحية أخرى شهدت المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية على مستوى محافظة القليوبية إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين فى التصالح وتقنين أوضاعهم بعد هذه الإجراءات والتيسيرات التى اتخذتها الحكومة المصرية لرفع المعاناة عنهم.





وكلف محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة لأعمال تلقي طلبات التصالح على المباني المخالفة من المواطنين، مؤكدا على ضرورة التيسير على المواطنين والعمل على مدار الساعة بشكل كامل في أيام العطلات الرسمية، وتجهيز أماكن انتظار لائقة للمواطنين للعمل على راحتهم.





وأكد المحافظ "أننا مستمرون فى تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء من قبل اللجان التى تم تشكيلها لمتابعة موقف قانون التصالح والتي تقوم بمباشرة أعمالها حتى تاريخ 30 سبتمبر 2020، وهو التاريخ الذى حدده وأكد عليه رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى تقديم كل التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح".