AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لدعم شباب المستثمرين.. السيسي يوجه بتسهيل إجراءات التعاقد للحصول على وحدات المجمعات الصناعية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 05:15 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى مع وزيرة التجارة والصناعة
Advertisements
محمد عبد المنعم
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسهيل إجراءات التعاقد الخاصة بالحصول على وحدات المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بما في ذلك إلغاء وتخفيض رسوم بعض بنود التعاقد، وذلك بهدف دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك لتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق الإنتاج المحلي.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة أهم محاور مشروعات وزارة التجارة والصناعة، خاصةً جهود تعميق المنتج المحلي للاستفادة من المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، وكذلك البرامج القومية لدعم الصادرات.

وعرضت وزيرة التجارة والصناعة الموقف التنفيذي الراهن لإقامة المجمعات الصناعية المنتشرة على مستوى الجمهورية من الإسكندرية إلى أسوان، والمعايير الأساسية في اختيار الأنشطة الصناعية المتنوعة المستهدفة، والتي ترتكز بالأساس على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب المقومات والإمكانات والمميزات التنافسية للمحافظات المختلفة، فضلًا عن احتياجات المناطق المقام بها تلك المجمعات.

كما تم استعراض برنامج الوزارة لدعم الصادرات والمخصصات المالية في هذا الإطار، خاصةً ما يتعلق بفتح أسواق جديدة في القارة الأفريقية من خلال المشروعات الاستثمارية التي يمكن إقامتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وكذلك الترويج للاستثمارات المصرية في أفريقيا، بما فيها منتجات الرخام والجرانيت المنتجة في مجمع الجلالة، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا وزيادة التبادل التجاري ثنائيًا وإقليميًا مع الدول الأفريقية.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بتوفير كل سبل الدعم لتعزيز حركة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية وفق احتياجاتها، خاصةً ما يتعلق بتذليل المعوقات اللوجستية ودعم عملية شحن ونقل تلك الصادرات، وذلك بهدف إمداد الدول الأفريقية باحتياجاتها من السلع والمنتجات المصرية، وكذلك زيادة حجم التجارة البينية بين مصر وأفريقيا، تفعيلًا لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية والاتفاقيات الأخرى التي تجمع مصر بمختلف أقاليم القارة.

كما شهد الاجتماع عرض آخر تطورات تنظيم المعرض السنوي "تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية" لعام ٢٠٢٠ خلال شهر أكتوبر المقبل، والذي تأتي إقامته في إطار خطة الدولة للارتقاء بالصناعات المتوسطة والصغيرة كأحد آليات الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل، فضلًا عن دعم مختلف القطاعات الإنتاجية الوطنية، خاصةً قطاع الصناعات والحرف اليدوية والتراثية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نيفين جامع: نسعى لتوفير بيئة تشريعية محفزة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصري

في اجتماع مع وزيرة الصناعة.. رئيس الوزراء يؤكد أهمية مجمعات الصناعات المتوسطة والصغيرة فى زيادة الإنتاج والتصدير

رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة الصناعة الموقف التنفيذى لإقامة مجمعات للصناعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظات.. جار الانتهاء من تنفيذ 13 منطقة صناعية.. توفر فرص عمل وتساهم فى زيادة الإنتاج

دعم الحرف اليدوية.. السيسي يوجه بمواصلة تنفيذ خطط إنشاء المجمعات الصناعية

مصطفى الكمار: إنشاء المجمعات الصناعية سيحقق طفرة اقتصادية في كل المحافظات

50% خصم للعارضات.. وزيرة الصناعة تبحث مع محافظ جنوب سيناء إنشاء مناطق حرفية وتطوير أبو زنيمة

ترشيحاتنا

قادم خلال 72 ساعة| سيارات تجوب شوارع رشيد تحذر المواطنين من الفيضان

في ذكرى ميلاده.. من هو "شينزو آبي" الذي أطلق السيسي محورا باسمه؟

بمكياج جذاب.. هنا شيحة تبرز جمالها بهذه الإطلالة

في رجالة بترمرم.. صاحبة فيديو من حقك تتجوز 4 تثير ضجة جديدة.. فيديو

أزارو وأجاي مطلوبين في أحد الأندية المصرية

بعد ضم طاهر محمد طاهر| شوبير: الأهلي حسم صفقتين أخريين من الدوري

AdvertisementS

اتحاد الكرة: منع مرتضى منصور من المشاركة في أي نشاط لمدة 6 مباريات

ماتبقاش زي كيس الزبالة وكفاية قلة أصل.. زوجة محمود علاء توجه رسالة غامضة عبر انستجرام

يا محمااااا... شاهد كيف سخر المصريون من فشل مظاهرات 20 سبتمبر

الرئيس السيسي يوجه بتخصيص 50 مليون جنيه لتعظيم جودة المنتجات في الصعيد

بعد وقف البلاتينية.. اِعرف قيمة فوائد شهادات البنك الأهلي الجديدة

بعد ضم طاهر محمد طاهر| شوبير: الأهلي حسم صفقتين أخريين من الدوري

إنذار بغرق 6 قرى في البحيرة في غضون 3 أيام.. إخلاء المنازل والأراضي.. والمحافظة: اتخذنا الإجراءات الاحتياطية المشددة استعدادا لارتفاع منسوب نهر النيل

ميركاتو القطبين .. بالأسماء 8 صفقات تنتظر التوقيع الرسمي في الأهلي والزمالك

الدم بقى ميه.. 3 بنات يستخرجن شهادة وفاة لوالدهن في سوهاج.. صور

سقوط الأمطار .. شاهد الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الجو

الوحيدة غير المحجبة.. ريهام عبد الغفور تثير جدلا كبيرا بصورة مع صديقاتها.. اعرف الحكاية

محمد عبدالسلام رئيس المقاصة: مقدرش أقول لإيهاب جلال "لأ" .. محمد إبراهيم نجم جيله وهذا موقفنا من رحيله | حوار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتصميم غير اعتيادي .. إم جي تطرح mg 5 الجيل الجديد 2021 في الصين.. شاهد

اليوم العالمي للزهايمر .. أبرز 6 مشاهير عانوا من المرض

بإطلالة شبابية.. سميرة سعيد تبهر متابعيها من حفلتها على تيك توك