وكيل صحة السويس يتفقد العيادات الخارجية بالمستشفى العام

قام الدكتور أحمد البرعي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، بالمرور على العيادات الخارجية بمستشفى السويس العام وتفقد سير العمل والتأكد من وجود الفريق الطبي والتزام الجميع بالإجراءات الاحترازية.





و وجه إدارة المستشفى بزيادة أعداد أطباء العيادات الخارجية على أن تستمر العيادات بجميع التخصصات يوميًا على مدار الأسبوع لتسريع وتسهيل إجراءات الكشف وعدم تكدس المرضي منعا للتزاحم وحفاظا على السلامة العامة للجميع.





كما استمع الى بعض شكاوي المرضى للوقوف على مشكلات تقديم الخدمه الطبية اللائقة لحلها في أسرع وقت وقد قام البرعي بالمرور على عيادة جراحة الأورام في أول يوم عمل لها بعد تشغيلها باستقبال المرضي، حيث تقوم العيادة باستقبال مرضى الأورام يوم الاثنين من كل أسبوع.





ثم وجه البرعي تعليمات مشددة لإدارة المستشفى بزيادة فتح عدد أكبر من منافذ التذاكر وتوجيه الأمن بتنظيم المرضى والحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات لمنع انتشار العدوى وتطبيقا لتعليمات مكافحة العدوى حرصا على سلامة المرضى والفريق الطبي والإداراي بالمستشفى.







