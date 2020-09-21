هيدي كرم تنشر صورة من كواليس برنامج «راجل واتنين ستات»

نشرت الفنانة هيدي كرم صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





Shooting time!!!. وظهرت هيدي كرم في الصورة من كواليس برنامجها "راجل واتنين ستات"، وكتبت معلقة





وحازت الصورة إعجاب كثيرين وجاءت التعليقات كالآتي : " قمر ، ايه الحلاوة دي ، احلي هايدي".





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وتشارك هيدي كرم في مسلسل "لؤلؤ" ، المسلسل بطولة الفنانة مى عمر ويشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، ادوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وإنتاج شركة سينرجى.