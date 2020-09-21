القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا يتابع المراحل النهائية لأعمال الإنشاءات بمستشفى الجراحات الجديد

تفقد الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، اليوم (الإثنين)، سير أعمال المراحل النهائية للإنشاءات بمستشفي الجراحات الجديد، استعدادًا لوضع التجهيزات والمعدات.









وشملت جولة د. عتمان تفقد أدوار المستشفى، وتجهيزات غرف العناية المركزة، والجراحات، ومراجعة مواصفات التصميمات، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية للتجهيزات الإنشائية، واستكمال باقي الأدوار، والالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من المستشفي في الوقت المحدد.





وأشاد د. عماد عتمان بمعدل الإنجاز حتي الآن، ومراعاة المعايير والمواصفات العالمية، ووجه بوضع قائمة للتجهيزات الداخلية للأقسام الإكلينيكية.



