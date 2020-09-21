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تعليم

القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا يتابع المراحل النهائية لأعمال الإنشاءات بمستشفى الجراحات الجديد

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:26 م
جامعة طنطا يتابع
جامعة طنطا يتابع المراحل النهائية لأعمال الإنشاءات بمستشفي ا
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احمد علي
تفقد الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، اليوم (الإثنين)، سير أعمال المراحل النهائية للإنشاءات بمستشفي الجراحات الجديد، استعدادًا لوضع التجهيزات والمعدات.


وشملت جولة د. عتمان تفقد أدوار المستشفى، وتجهيزات غرف العناية المركزة، والجراحات، ومراجعة مواصفات التصميمات، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية للتجهيزات الإنشائية، واستكمال باقي الأدوار، والالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من المستشفي في الوقت المحدد.

وأشاد د. عماد عتمان بمعدل الإنجاز حتي الآن، ومراعاة المعايير والمواصفات العالمية، ووجه بوضع قائمة للتجهيزات الداخلية للأقسام الإكلينيكية.

وشارك في الجولة كل من: الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود ذكي عميد كلية الهندسة، والدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، والدكتور محمد حنتيرة مدير المستشفي الجامعي الرئيسي.
القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا يتابع المراحل النهائية لأعمال الإنشاءات بمستشفى الجراحات الجديد
القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا يتابع المراحل النهائية لأعمال الإنشاءات بمستشفى الجراحات الجديد
القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا يتابع المراحل النهائية لأعمال الإنشاءات بمستشفى الجراحات الجديد
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