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تعليم

وكالة الفضاء المصرية: ندرس إنشاء قاعدة صواريخ لإطلاق الأقمار الصناعية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:20 م
وكالة الفضاء
وكالة الفضاء
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نهلة الشربيني
قال الدكتور محمد  القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن الوكالة أثبتت إنها دون الاستعانة بالخبرات الأجنبية قادرة على تصنيع قمر واختباره حتى مرحلة الإطلاق، مشيرا إلى أن قانون الفضاء يحدد إمكانية تصنيع القمر الصناعي في مصر وإطلاقه من الأراضي المصرية.

وأضاف "القوصي" لموقع "صدى البلد"، أن إطلاق القمر ليس رفاهية تحاول مصر التمتع بها لكنها واجب لابد من الوصول له، وقد تم إجراء الدراسات الخاصة بأن تكون مصر لديها منصة إطلاق، فمصر لديها كوادر فنية وعلمية متميزة تعلم في مجال صواريخ الإطلاق فيما يخص ميكانيكا الصاروخ وتوجيهه، ولكن ينقصهم التطبيق العملي لأنهم لم يسبق لهم التطبيق.

وأشار إلى أن الدراسة معروضة على الجهات العليا في انتظار الموافقة للتنفيذ، لافتا إلى أنه مع بدء عام 2014 حصلت نقلة كبيرة في اهتمام الدولة بمشروعات الفضاء ودعمها لتكونولوجيا الفضاء.
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