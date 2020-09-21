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محافظ قنا: الدولة رصدت 3 مليارات جنيه لتطوير المناطق الصناعية بالمحافظة ..فيديو

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:40 م
محافظ قنا
محافظ قنا
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محمد حليم قنديل
قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالتقييم المنتظم لأداء ونتائج جهود تنمية صعيد مصر، منوها إلى أن الرئيس وجه أيضا بالاسراع فى معدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بالصعيد.

وأضاف اللواء أشرف الداودي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن برنامج تنمية صعيد مصر هو برنامج ممول من قبل الحكومة وجزء من البنك الدولى وهدفه تنمية صعيد مصر.

وتابع محافظ قنا، أن محافظتي قنا وسوهاج هما نموذج أولى بدأت به الحكومة فى برنامج تنمية الصعيد، مشيرا إلى أن برنامج تنمية الصعيد بدأ منذ عام 2017 ومن المفترض أن يتم الانتهاء منه فى 2022 ولكن سيمتد لعام آخر لينتهى فى 2023.

وأوضح اللواء أشرف الداودي، أن البرنامج يساهم فى دفع القدرة التنافسية لتنمية المناطق الصناعية فى قنا ويهيئ مناخ جيد للمستثمرين لجلبهم لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، مضيفا أنه في أجتماع الرئيس السيسي اليوم وجه بإقامة مشاريع ذات الكثافة العمالية العالية لتوفير فرص العمل.

وأشار إلى أن هناك تنمية فى كل المجالات بداخل محافظة قنا، منوها إلى أن الدولة رصدت ما يقرب من 3 مليار لتطوير المناطق الصناعية بمحافظة قنا.
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