AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رئيس مياه القناة: جاهزون لاستقبال فصل الشتاء .. شاهد

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:18 م
رئيس مياه القناة
رئيس مياه القناة
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
تفقد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، الاصطفاف لكافة معدات وسيارات الشركة للاطمئنان على جاهزيتها لمجابهة نوات موسم الشتاء القادمة.


تمت مراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم، والسيول، والنافورى، والكباش ، وسيارات نقل المياه، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى محافظة الإسماعيلية .


وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، جاهزية جميع محطات الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة بمحافظات القناة، وأن شركة مدن القناة بدأت منذ وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، والبدء فى تطهير كافة الشنايش وبالوعات الأمطار داخل محافظات القناة، ودراسة إنشاء شنايش جديدة فى بعض الأماكن غير المدعومة بها وذلك بالتنسيق مع محافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وإجراء تجارب عملية فى عدد من المناطق المتوقع ان تشهد تجمعات لمياه الأمطار، بالإضافة الى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كافة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط.


وأضاف اللواء عصمت، عن توفير عدد من الطلمبات الكوبوتا للدفع بها الى المناطق الساخنة ، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظات القناة الثلاث وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول.




يأتي ذلك فى إطار رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بدخول موسم الشتاء وسقوط الأمطار وطبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول، ورفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول ، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ.
رئيس مياه القناة: جاهزون لاستقبال فصل الشتاء .. شاهد
رئيس مياه القناة: جاهزون لاستقبال فصل الشتاء .. شاهد
رئيس مياه القناة: جاهزون لاستقبال فصل الشتاء .. شاهد
رئيس مياه القناة: جاهزون لاستقبال فصل الشتاء .. شاهد
رئيس مياه القناة: جاهزون لاستقبال فصل الشتاء .. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتقنيات حديثة.. مياه البحيرة تدعم أسطولها بـ 6 سيارات كسح جديدة

خاصة في المدن الجديدة.. إدارة الأزمات بالإسكان تبحث مواجهة سيول الشتاء

النوات تزداد كل عام.. الإسكندرية تستعد لموسم الشتاء

شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى تستعد لاستقبال فصل الشتاء

تعرف على استعدادات المدن الجديدة لمواجهة الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء

محافظ بني سويف يراجع خطة الاستعدادات لمواجهة موسم سقوط الأمطار والسيول المحتملة

ترشيحاتنا

كأس مصر| طائرة الأهلي تتقدم على الزمالك في الشوط الثاني

يتعاطى المخدرات.. والد الهارب محمد علي: نهايته الإعدام وسأكون سعيدا | فيديو

من فاتته صلاة العصر وأذن عليه المغرب.. يحرم من 6 نعم في الدنيا

جواز عرفي أسبوع بـ21 ألف جنيه| تفاصيل ضبط شاب يتاجر بزوجته وأخريات في الدعارة

الحكمة من العدة في الإسلام للمطلقة والأرملة .. معلومات لا يعرفها الكثير

ادعاءات الإخوان بحرق استراحة رئاسة الجمهورية بأسوان.. أحمد موسى يكشف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. مشاهير عانوا من الزهايمر.. وياسمين صبري بإطلالة رياضية

بها حمام سباحة ومهبط للطائرات.. تعرف على أطول سيارة فى العالم

استنساخ الأسمرات في كل المحافظات .. حرب الدولة على العشوائيات تعيد بناء شخصية الإنسان المصري