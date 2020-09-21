رئيس مياه القناة: جاهزون لاستقبال فصل الشتاء .. شاهد

تفقد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، الاصطفاف لكافة معدات وسيارات الشركة للاطمئنان على جاهزيتها لمجابهة نوات موسم الشتاء القادمة.









تمت مراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم، والسيول، والنافورى، والكباش ، وسيارات نقل المياه، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى محافظة الإسماعيلية .









وذلك بالتنسيق مع محافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وإجراء تجارب عملية فى عدد من المناطق المتوقع ان تشهد تجمعات لمياه الأمطار، بالإضافة الى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كافة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط. وأكد اللواء عبد الحميد عصمت ، جاهزية جميع محطات الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة بمحافظات القناة، وأن شركة مدن القناة بدأت منذ وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، والبدء فى تطهير كافة الشنايش وبالوعات الأمطار داخل محافظات القناة، ودراسة إنشاء شنايش جديدة فى بعض الأماكن غير المدعومة بها









وأضاف اللواء عصمت، عن توفير عدد من الطلمبات الكوبوتا للدفع بها الى المناطق الساخنة ، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظات القناة الثلاث وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول.

















يأتي ذلك فى إطار رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بدخول موسم الشتاء وسقوط الأمطار وطبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول، ورفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول ، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ.