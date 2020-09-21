وزير الشباب والرياضة في اليوم العالمي للسلام: مصر حريصة علي دعم أواصر المحبة في العالم

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، والكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص، والربان ولاء حافظ، اليوم الإثنين، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للسلام بتسجيل أكبر رسالة "سلام" "peace " باستخدام سترات النجاة تمهيدا لدخولها ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية.





وعلى هامش الاحتفالية، أكد الفريق أسامة ربيع حرص الهيئة على المشاركة في دعم وتشجيع الفعاليات والمبادرات البناءة، مثمنا جهود وزارة الشباب الرياضية في التوعية بأهمية الرياضة ورعاية كافة الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية.

من جانبه، شدد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أهمية الفعالية المقامة بالتزامن مع الاحتفاء "باليوم العالمي للسلام " في توجيه رسالة رمزية بأهمية جهود مصر لدعم أواصر السلام والمحبة في العالم أجمع، موجها الشكر إلى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة على تقديم أوجه الدعم المختلفة لكافة المبادرات التي تتبناها الوزارة.





وعن طبيعة الفعالية، أوضح الربان ولاء حافظ أن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للسلام تتضمن تحد جديد بكتابة أكبر كلمة سلام باستخدام عدد 501 سترة نجاة لتسجيلها ضمن موسوعة جينيس.



