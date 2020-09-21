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فن

أنغام تعلن تفاصيل حفلتها على مسرح المنارة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:02 م
انغام
انغام
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ميرنا محمود
أعلنت النجمة أنغام عن تفاصيل حفلها الغنائي المنتظر على مسرح المنارة بالتجمع الخامس، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

ونشرت أنغام إعلان حفلتها وعلقت قائلة : احجز تذكرتك دلوقتي لأقوى حفلات السوبر ستار #أنغام لنهاية موسم صيف 2020 بالمسرح المكشوف بمركز المنارة - التجمع الخامس.

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وحققت أغنية "بحبك وبرتاحلك" لـ أنغام، نجاحا كبيرا؛ واقتربت من كسر حاجز الـ 2 مليون مشاهدة، عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع اليوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية :" أنا أنا أنا.. أنا بحبك  ... أنا أنا أنا.. أنا بحبك .. أنا بحبك وبرتاحلك علشان انت مريح .. وعشان طيب وأمين وصريح  .. جربتك في الضيق والشدة بس لقيتك راجل بصحيح  ,, أنا بحبك وبرتاحلك علشان انت مريح يا أعز ما الأيام جابت  .. يا شمس عمري اللي ما غابت".
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