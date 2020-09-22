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برلمان

بعد فشل دعوات 20 سبتمبر .. خبير سياسي: محمد علي مريض نفسيا

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
المقاول الهارب محمد
المقاول الهارب محمد علي
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أحمد أيمن
صرح الخبير السياسي حسن ضوة، بأن دعوات محمد علي الفوضوية للنزول في 20 سبتمبر، تدل على أنه مريض نفسيا وغير متزن، فالإنسان الطبيعي لا يحرض على وطنه واستقراره، لذلك لم يستجب له المصريون وباءت بالفشل مصيرها مصير محاولته الأولى في نفس التوقيت من العام الماضي.

وأعلن ضوة، أن قوى الشر تتعامل مع محمد علي وجماعة الإخوان كمرتزقة ودمى لا قيمة لهم ومجرد أدوات لتنفيذ مخططها بهدم الدولة المصرية ونشر الفوضى، إلا أن هذه الأدوات حُرقت شعبيا وسياسيا وأصبحت بلا قيمة أو تأثير لدى المصريين.

وأكد الخبير السياسي، أن جميع مخططات ومؤامرات قوى الشر تحطمت عند صخرة الوعي المصري الذي يقف خلف القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي، وستتحطم في كل مرة تحاول فيها الجماعة -سواء بواسطة محمد علي أو غيره- التحريض ضد الدولة المصرية.
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