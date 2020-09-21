مرتضى منصور يصدم محمد عواد.. ويؤكد: سأقنع مصطفى محمد أن تركيا دولة معادية

علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، على مصير عدد من اللاعبين، على رأسهم فرجاني ساسي ومحمد عواد، وموقف النادي من عرض احتراف مصطفى محمد.





وقال منصور في تصريحات تليفزيونية لفضائية "صدى البلد": "لا أقلق من مباراة طنطا، لكن قلقي من إصابات اللاعبين، أريد أن أصل أنا والأهلي وبيراميدز لمباريات إفريقيا بدون إصابات".





وتابع: "يهمني أن يفوز الأهلي على الوداد المغربي وأخوض مباراة النهائي في مصر، على الأقل في بلدي وتوفير للنفقات، فرجاني ساسي لن يترك الزمالك ومازال يتبقي له موسم، وسيتم التجديد له قبل بطولة إفريقيا".