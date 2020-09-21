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رياضة

مرتضى منصور يصدم محمد عواد.. ويؤكد: سأقنع مصطفى محمد أن تركيا دولة معادية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:39 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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محمد رشاد
علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، على مصير عدد من اللاعبين، على رأسهم فرجاني ساسي ومحمد عواد، وموقف النادي من عرض احتراف مصطفى محمد.

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية لفضائية "صدى البلد": "لا أقلق من مباراة طنطا، لكن قلقي من إصابات اللاعبين، أريد أن أصل أنا والأهلي وبيراميدز لمباريات إفريقيا بدون إصابات".

وتابع: "يهمني أن يفوز الأهلي على الوداد المغربي وأخوض مباراة النهائي في مصر، على الأقل في بلدي وتوفير للنفقات، فرجاني ساسي لن يترك الزمالك ومازال يتبقي له موسم، وسيتم التجديد له قبل بطولة إفريقيا".

وتابع: "اللاعب الوحيد الذي استقبلنا عرضًا بشأنه هو مصطفى محمد، وسنجلس مع اللاعب وسنقنعه أن تركيا دولة معادية".

وكان مصطفى محمد تلقى عرضًا للاحتراف من نادي فنرباخشة التركي للانتقال له بدايةً من الموسم المقبل.

وعن رحيل محمد عواد: "رأيي أن الأفضل له الرحيل، عندما تعاقدت معه كان الحارس رقم واحد ومن أفضل حراس المرمى المتواجدين في مصر، لكنه لا يتحمل أن يجلس على الدكة كثيرًا، وعندما طلب مني الرحيل قلت له أجلب عرضًا جيدًا وسأوافق، عواد حارس مميز وأتمنى له أن يتلقى عرضًا يناسبه ويناسب الزمالك".
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