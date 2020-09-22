يعالج العقم والضعف.. نخيل الدوم دواء الأمراض وزينة صحاري الوادي الجديد

يعتبر نخيل الدوم من الأشجار المعمرة، التي تتحمل درجات الحرارة المرتفعة، ولا تنمو إلا في الوادي الجديد وأسوان، فهى عبارة عن نخيل صحراوي نشأ غرب النيل في وادي الدوم غرب أسوان، وشمال واحة باريس، وهو نبات يتحمل درجة الحرارة العالية.









يقول سعداوي ريحان، أحد المزارعين بالوادي الجديد، إن شجرة نخيل الدوم من الأشجار المعمرة بطيئة النمو ويصل ارتفاعها في بعض الأحيان إلى نحو 30 مترا، ولها أوراق مروحية الشكل مليئة بالأشواك وثمارها في حجم البرتقال ولكنها صلبة وذات لون بني يميل للاحمرار، وللثمرة بذرة كبيرة صلبة بنية اللون ملساء، ويغلفها نسيج فلليني، حلوة المذاق وتؤكل ولها استخدامات عديدة سواء فى المجالات الطبية أو الاقتصادية وحتى الفنية.









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وأوضح ريحان أنه فى الغالب تنمو تلك الأشجار طبيعيا دون تدخل الإنسان لزراعتها، وتظهر فى شكل تجمعات، أما عند زراعتها فإنه يتم وضع بذورها فى الأرض وتوالى بالرش حتى الإنبات الذي قد يتأخر عاما كاملا لصلابة غلاف الثمرة، ويلجأ بعض زارعيها إلى كسر غلاف البذرة لكى تنمو بسرعة.









وأضاف أن الدوم شافٍ لكثير من الأمراض، في مقدمتها ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى، كما أنه مطهر جيد لأعضاء البطن وبالأخص المعدة والأمعاء والكبد، كما تستعمل أوراق شجرة الدوم في عمل السلال والحبال والتى يقوم بتصنيعها كبار السن من النساء والرجال بالقرى، ويقومون ببيعها لزوار الواحات من السياح العرب والأجانب.









وأكد محمد علي عبد الله، دكتور صيدلاني ومتخصص في العلاج بالأعشاب، أن نخيل الدوم له فوائد كبيرة للمتزوجين حديثا، فنبات الدوم له تأثير واضح في علاج اضطرابات القدرة الجنسية عند الرجال ويعمل على زيادة عدد الحيوانات المنوية، حيث يعمل على تعديل هرمون "التستوستيرون" الذي يؤدي نقصه عن المعدل الطبيعي للرجل أو المرأة إلى مشاكل صحية مثل الثأثير على قوة الذاكرة، وقوة العظام، والطاقة والقدرة الجنسية في الأساس.









وقال إنه يستخدم أيضا لعلاج العقم عند النساء، حيث يتم تناول ملعقة من حبوب لقاح الدوم مخلوطًا بالعسل يوميًا، كما تصنع تركيبة مهبلية من حبوب لقاح الدوم وتستعمل قبل الجماع بساعة من أجل الخصوبة.









وأضاف أنه يستخدم أيضا لعلاج الضغط ويتم تقشيره وأخذ اللحاء الخارجي للمقلة الخاصة به ويتم تنشفيه وطحنة كالدقيق ثم يعبأ فى برطمانات ويتم إذابته فى ماء مخلوط بالسكر وشربه كمسكن للصداع وارتفاع ضغط الدم.