عقب ارتفاع إصابات كورونا.. قرار جديد من الحكومة البريطانية

قررت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إغلاق المطاعم والكافيهات في العاشرة مساء، بداية من الخميس المقبل؛ وذلك وفق الإجراءات الجديدة لمواجهة الزيادة في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.





وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، سيعلن رفع مستوى التحذير القومي في بريطانيا من فيروس كورونا من المستوى الثالث إلى الرابع.





وقالت الصحيفة، أمس الاثنين، إن جونسون أعلن إغلاق الحانات في بريطانيا في تمام الساعة العاشرة مساءً، مشيرة إلى أن الشرطة البريطانية ستتجول في الشوارع أيضا للتأكد من الالتزام بالإجراءات المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا.





ولفتت الصحيفة إلى أنه من المحتمل أن يعلن جونسون إغلاق الحانات والنوادي الليلية والمطاعم بشكل كامل في الأماكن التي ينتشر بها فيروس كورونا على نطاق واسع.



