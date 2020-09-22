كتير على المواطنين.. برلمانية: متر التصالح في مناطق العزب بالقليوبية وصل إلى 175 جنيها.. فيديو

،

،





وأضافت الشيخ ، خلال لقاء لها ببرنامج التاسعة ، عبر القناة الأولى ، أن العزبة هي أصغر من القرية ، فكيف أن يكون العزبة متر التصالح بها بهذا المبلغ ، ويجب التيسير على مواطنيها.





وأصدر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، قرارا بتخفيض أسعار التصالح ، ليكون التخفيض ما بين 10- 33% ، ويصل إلى أكثر من 55% عند السداد الفوري.





كما أعلن الهجان ، ارتفاع عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية ، خاصة بعد القرارات الأخيرة والخاصة بتخفيضات أسعار متر التصالح وحزمة التيسيرات على المواطنين.

أكدت النائبة ثريا الشيخ، ضرورة تخفيض قيمة التصالح على مخالفات البناءوأن تكون 50 جنيها في مناطق العزب بالقليوبية، مؤكدة ان سعر متر التصالح في المحافظة وصل إلى 175 جنيهاوهو مبلغ كبير على المواطنين.