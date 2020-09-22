في عيد ميلاد أسامة عباس.. حقيقة خطوبته لـ سوزان مبارك

من الشائعات كان أبرزها، شائعة خطوبته من السيدة سوزان مبارك، حرم رئيس الجمهورية الراحل محمد حسني مبارك، إذ انتشرت تلك الشائعة؛ بعد اندلاع أحداث 25 يناير 2011.

واستمرت تلك الشائعة في التداول دون نفي أو إثبات، حتى عام 2016، إذ