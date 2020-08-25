لن أرحل.. سواريز يرفع راية العصيان في وجه إدارة برشلونة





كانت تقارير، أشارت أمس، الإثنين، إلى أن رونالد كومان المدير الفني الجديد لفريق برشلونة، أبلغ لويس سواريز، أنه ليس ضمن خططه للموسم المقبل.





وذكرت برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، أن سواريز أبلغ إدارة برشلونة، أن لن يرحل هذا الصيف، وسيكمل عقده مع النادي الذي يمتد في صيف 2021.





يذكر أن أياكس أمسترادم أبرز المهتمين بضم لويس سواريز، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.





وتبلغ القيمة التسويقية لـ لويس سواريز 28 مليون جنيه إسترليني، وفقال لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

أبلغ لويس سواريز لاعب فريق برشلونة الإسباني، إدارة ناديه أنه لا ينوي الرحيل عن البلوجرانا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.