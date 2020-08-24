AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كومان يحدد تعاقداته مع برشلونة للموسم المقبل

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:09 م
كومان مدرب برشلونة
كومان مدرب برشلونة الجديد
Advertisements
إسماعيل محمود
كشفت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، عن طلبات الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لفريق برشلونة من التعاقدات لتدعيم الفريق الموسم المقبل.


وذكرت صحيفة موندو ديبرتيفو الكتالونية أن كومان طلب من إدارة برشلونة التعاقد مع ظهير أيمن وظهير أيسر حال رحيل اللاعبين الحاليين في هذين المركزين وهم جوردي ألبا و سيرجيو روبيرتو أو نيلسون سيميدو.


كما أكدت الصحيفة أن كومان طلب أيضًا التعاقد مع مهاجم صريح، ولاعب في وسط الملعب، وقلب دفاع لتدعيم الفريق الموسم المقبل.


يذكر أن كومان تم تعيينه مديرًا فنيًا لبرشلونة خلفًا للمقال كيكي سيتين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيتين يعلن قائمة برشلونة لمواجهة فياريال بـ الدوري الإسباني

ميسي يقود تشكيل برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني.. ميسي يقود هجوم برشلونة أمام إسبانيول

تشكيل برشلونة أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.. ميسي يقود الهجوم

برشلونة: 8 لاعبين فقط لا يمكن بيعهم من الفريق الفترة المقبلة.. الباقي متاحون للبيع

ترشيحاتنا

أميرة جمال: على إدارة تعاقدات الأهلي أن تعيد حساباتها ..فيديو

الصقر يحرج أحمد بلال بسبب مصطفى محمد

فى عيد ميلاد آثار الحكيم.. هالة سرحان هاجمتها 3 أيام وانتقدت هيفاء وهبى ورامز جلال

الطفل "المعجزة" الذي جاء من المريخ قبل 10 أعوام.. أين هو وما قصته

أحمد حسن يحمل سيد عبد الحفيظ مسؤولية رحيل لاعبي الأهلي عن الفريق

بالأحمر الناري .. ياسمين صبري تشعل انستجرام بإطلالة ساحرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هجر وطنه بسبب خلافات زوجية.. حكاية مهندس فرنسي طور زراعة القطن بمصر في عهد محمد علي

فوائد قشر البطيخ.. فياجرا طبيعية وعلاج للضغط

هل شرب القهوة خلال فترة الحيض خطر ؟ .. طبيب يجيب