كومان يحدد تعاقداته مع برشلونة للموسم المقبل





وذكرت صحيفة موندو ديبرتيفو الكتالونية أن كومان طلب من إدارة برشلونة التعاقد مع ظهير أيمن وظهير أيسر حال رحيل اللاعبين الحاليين في هذين المركزين وهم جوردي ألبا و سيرجيو روبيرتو أو نيلسون سيميدو.









كما أكدت الصحيفة أن كومان طلب أيضًا التعاقد مع مهاجم صريح، ولاعب في وسط الملعب، وقلب دفاع لتدعيم الفريق الموسم المقبل.









يذكر أن كومان تم تعيينه مديرًا فنيًا لبرشلونة خلفًا للمقال كيكي سيتين.