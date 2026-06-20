البرازيل تستعيد عرشها التاريخي في كأس العالم من ألمانيا .. ماذا حدث؟

نجح منتخب البرازيل في استعادة صدارة التصنيف التاريخي لأفضل خطوط الهجوم في بطولة كأس العالم، متفوقًا على نظيره الألماني في منافسة إحصائية بين اثنين من أكبر عمالقة كرة القدم العالمية.

البرازيل تتصدر قائمة هدافي المونديال

وحسب شبكة "جلوبو" البرازيلية، رفع منتخب السامبا رصيده من الأهداف في تاريخ مشاركاته بكأس العالم إلى 241 هدفًا، بعدما سجل ماتيوس كونيا هدفًا في شباك هايتي خلال النسخة الحالية من البطولة، ليمنح البرازيل صدارة الترتيب بفارق هدفين عن ألمانيا صاحبة الـ239 هدفًا.

كان المنتخب الألماني قد اعتلى القمة بشكل مؤقت عقب فوزه الكبير على كوراساو بنتيجة 7-1، قبل أن يعود المنتخب البرازيلي لاستعادة المركز الأول في هذا الصراع التاريخي.

صراع مستمر بين عمالقة الكرة

وتحتل الأرجنتين المركز الثالث في قائمة أكثر المنتخبات تسجيلًا للأهداف في تاريخ كأس العالم برصيد 155 هدفًا، بينما تأتي فرنسا في المركز الرابع بـ139 هدفًا، ثم إيطاليا في المركز الخامس برصيد 128 هدفًا.

ويظل الفارق كبيرًا بين البرازيل وألمانيا وباقي المنتخبات، في ظل التاريخ الطويل الذي يمتلكه الثنائي على مدار نسخ المونديال المختلفة.

منافسة هجومية لا تتوقف

ومن المنتظر أن يستمر الصراع بين البرازيل وألمانيا على لقب أفضل هجوم في تاريخ كأس العالم خلال منافسات مونديال 2026، خاصة مع امتلاك المنتخبين أسماء هجومية قادرة على زيادة رصيدهما التهديفي في البطولة.