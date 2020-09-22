AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب كورونا.. البريطانيون يعودون للعمل من المنزل مجددا

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:29 ص
رئيس وزراء بريطانيا
رئيس وزراء بريطانيا
Advertisements
شريف سيد
ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، سيشجع البريطانيين، اليوم الثلاثاء، على العودة للعمل من المنزل مجددا؛ مع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في بريطانيا.

ووفقا للصحيفة، قال كبير المراسلين بها، إن جونسون، أبلغ نواب مجلس العموم البريطاني، أن التحرك الآن، يعني عدم الاضطرار إلى اتخاذ قرارات أصعب في وقت لاحق. 

وقررت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إغلاق المطاعم والكافيهات، في العاشرة مساء، بداية من بعد غد، الخميس؛ وذلك وفق الإجراءات الجديدة لمواجهة الزيادة في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد. 

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، سيعلن رفع مستوى التحذير القومي في بريطانيا من فيروس كورونا من المستوى الثالث إلى الرابع.

وقالت الصحيفة، أمس الاثنين، إن جونسون أعلن إغلاق الحانات في بريطانيا في تمام الساعة العاشرة مساءً، مشيرة إلى أن الشرطة ستتجول في الشوارع أيضا للتأكد من الالتزام بالإجراءات المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جونسون: الفشل في إعادة فتح المدارس ليس خيارا

معاك فلوس؟ رئيس وزراء بريطانيا يعجز عن دفع راتب مربية لطفله الجديد

بريطانيا تعتزم إعلان "الإغلاق العام المتقطع" لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

بريطانيا تواجه أزمة جديدة بسبب الموجة الثانية لكورونا.. صور

ترك أزمة كورونا في بلاده وذهب للتنزه.. داونينج ستريت يكشف حقيقة رحلة جونسون

أصبحت في خطر.. بريطانيا ترفع مستوى التحذير من كورونا إلى الرابع

ترشيحاتنا

داخل وعاء صغير.. فتاة تنتحر بأغرب طريقة في العالم بالإمارات

أنت قاعد على الدكة ابعد عن الزمالك.. مرتضى منصور يهاجم مصطفى شوبير

ميدو: الأهلي يفكر في عودة حسام غالي الموسم المقبل

مستشفيات إسرائيل تمتلئ بمصابي كورونا.. والجيش ينشئ مخيمات ميدانية

تعرف على تفاصيل سكوتر SYM الخاص بالشباب.. صور

أرادت تصوير نفسها.. امرأة تسقط من نافذة سيارة على طريق سريع في بريطانيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوجئت فيما بعد أنه حماها.. امرأة تدهس عجوزًا بسيارتها وتهرب | فيديو

بالملاكمة ولعب الجولف.. شاب يهزم الشلل التام ويقف على قدميه

شاهد.. تفاصيل جديدة تكشف عن بي إم دبليو M3 القادمة