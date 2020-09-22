بسبب كورونا.. البريطانيون يعودون للعمل من المنزل مجددا

ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية ، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، سيشجع البريطانيين، اليوم الثلاثاء، على العودة للعمل من المنزل مجددا؛ مع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في بريطانيا.





ووفقا للصحيفة، قال كبير المراسلين بها ، إن جونسون ، أبلغ نواب مجلس العموم البريطاني ، أن التحرك الآن ، يعني عدم الاضطرار إلى اتخاذ قرارات أصعب في وقت لاحق.





وقررت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إغلاق المطاعم والكافيهات ، في العاشرة مساء، بداية من بعد غد، الخميس؛ وذلك وفق الإجراءات الجديدة لمواجهة الزيادة في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.





وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، سيعلن رفع مستوى التحذير القومي في بريطانيا من فيروس كورونا من المستوى الثالث إلى الرابع.



