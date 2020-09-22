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فن

بسمة وهبة لمتابعيها: التسوق علاجي

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:20 ص
بسمة وهبة
بسمة وهبة
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مصطفى كرم
نشرت الاعلامية بسمة وهبة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها وهى تتسوق .
وظهرت بسمة وهبة بلوك جديد اثناء تسوقها من إنجلترا وعلقت قائلة "علاج التسوق جيد حقا".

وكشفت الاعلامبة بسمة وهبة  مؤخرًا، عن إصابتها بمرض نادر الحدوث في العالم منذ مدة زمنية دون الإفصاح عنه الا بعد تعرضها لهجوم حاد عقب سفرها للخارج.



وردت بسمة وهبة على المهاجمين لها على كثرة سفرها للخارج للعلاج وعدم ذهابها الي المستشفيات المصرية، قائلة "التخصص مش موجود في مصر لانه نادر فلو مكنش عند حضرتك مانع اطلع اتعالج ولا اقعد اموت في مصر".

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