للحد من من انتشار الفيروس| ندوة بزراعة عين شمس للتوعية بمخاطر كورونا

نظمت كلية الزراعة جامعة عين شمس بالتعاون مع كلية التمريض جامعة عين شمس، ندوة توعوية حول فيروس كورونا المستجد تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس،والدكتورة سحر موسى سليمان عميد كليه التمريض جامعه عين شمس،الدكتور احمد جلال عميد كليه الزراعه جامعه عين شمس،الدكتورة هيام رفعت وكيل كليه التمريض لشئون البيئة،والدكتور ايمن صالح مدير عام مستشفيات جامعه عين شمس،الدكتورة ساميه عبده جرجس نائب مدير عام مستشفيات جامعه عين شمس، وذلك للعاملين بكلية الزراعة جامعه عين شمس.





حاضر بها كل من أ.م.د. اميرة مرسى يوسف الاستاذ المساعد بقسم النساء والتوليد كليه التمريض جامعه عين شمس أ.م.د. شيماء نبيل الاستاذ المساعد بقسم جراحى باطنى كليه التمريض جامعه عين شمس، دانجيه عزت مدرس بقسم النساء والتوليد كليه التمريض جامعه عين شمس، د.ارزاق خليل مدرس بقسم جراحى باطنى كليه التمريض جامعه عين شمس.





وتضمنت الندوه التعريف بفيروس كورونا المستجد وطرق انتقال العدوى وفتره الحضانه للمرض، واعراض المرض والحمايه وطرق منع انتشار المرض والتدابير الوقائيه فى الكليات وكيفيه تهيئه موقع العمل والاجراءات المتبعه من قبل الموظفين اثناء التنقل من المنزل واثناء اوقات العمل.









وأكد القائمون على الندوة على ضرورة تكرار هذه الندوه للطلاب عند بدايه العام الدراسى الجديد.