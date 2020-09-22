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محافظات

محافظ بورسعيد يشهد الدورة التدريبية لهيئة حماية الشواطئ

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:44 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، الدورة التدريبية " مشروع التكيف مع التغيرات المناخية بالمدن السياحية "والتى تتم تحت رعاية وزارة الرى والموارد المائية، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد ومهندس مدحت حنا رئيس هيئة حماية الشواطئ ، ومهندس العربى القشاوى رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات، والمهندس سيد خلف مستشار المحافظ للمساحة ودكتور طاهر عثمان استشارى الإدارة المتكاملة للمناطق السياحية بالمشروع و دكتور محمد أحمد على المدير التنفيذى للمشروع .

ورحب محافظ بورسعيد بالحضور ، موجها الشكر لوزير الرى والموارد المائية لجهوده خلال هذه الفترة فى كافة المحافظات استعدادا للتغيرات المناخية الطارئة التي قد تواجه البلاد الفترة القادمة ، وخلال اللقاء تم عرض فيلم قصير حول مجمل انجازات المحافظة خلال الآونة الأخيرة .



وأكد المحافظ أن بورسعيد شهدت تطورا غير مسبوقا فى كافة القطاعات ، من خلال إطلاق المشروعات الصحية  والرقمية العملاقة ، و مشروعات تطوير الطرق والكبارى ، وتطوير منطقة شرق بورسعيد و المنطقة اللوجيسية ، بالإضافة إلى إقامة أنفاق بورسعيد والتى تعد من المشروعات العملاقة التى حظيت بها بورسعيد  ، مشيرا ان بورسعيد نالت حوالى ٤٠٠ مليار جنيه تكلفة المشروعات القومية تحقيقا لخطة التنمية المستدامة على أرضها.

واستمع اللواء عادل الغضبان ، لآراء ومقترحات عدد من الحضور حول المشروعات التى تشهدها بورسعيد ، وأشادوا بالطفرة التى لمسوها فى زيارتهم والتى تمت تحت راية اللواء عادل الغضبان .
محافظ بورسعيد يشهد الدورة التدريبية لهيئة حماية الشواطئ
محافظ بورسعيد يشهد الدورة التدريبية لهيئة حماية الشواطئ
محافظ بورسعيد يشهد الدورة التدريبية لهيئة حماية الشواطئ
محافظ بورسعيد يشهد الدورة التدريبية لهيئة حماية الشواطئ
محافظ بورسعيد يشهد الدورة التدريبية لهيئة حماية الشواطئ
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