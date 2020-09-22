رياضة القليوبية: بطولة ألعاب القوى لذوى القدرات والهمم ٣٠ سبتمبر

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية إجراء بطولة ألعاب القوى لذوى القدرات والهمم على مستوى المحافظة يوم ٣٠ سبتمبر الجاري بمركز شباب قليوب في التاسعة صباحا.







كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وافق على دعم الأندية الرياضية فى القليوبية بمبلغ مالي يقدر بنحو 382305 جنيهات.



وقال الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية إن المبلغ سيتم توزيعه على الأندية الرياضية بالقليوبية، وهي نادي بنها الرياضي، ونادي طوخ الرياضي، ونادي الشباب بطوخ، ونادي الاتحاد السوداني بالجبل الأصفر، ونادي الخانكة.



كما يشمل المبلغ أيضا نادي شبين القناطر، ونادي الجعافرة، ونادي القناطر الخيرية، ونادي بهتيم الرياضي، ونادي شباب مسطرد، بنادي النيل الرياضي بشبرا الخيمة، ونادي شبرا الخيمة، ونادي قليوب الاجتماعي الرياضي، ونادي السلام للمعاقين، ونادي القلج الرياضي.



وأكد مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية أن الهدف من دعم الأندية الرياضية هو زيادة الأنشطة وتطوير العمل بالأندية لخدمة الشباب والأعضاء والرواد، لخلق جيل جديد يمارس النشاط الرياضي والثقافي والفني ويمثل محافظته تمثيلًا مشرف.



وقال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة إن شروط المسابقة بالنسبة للإعاقة الذهنية تشمل تحت سن ١٤ ( بنين. بنات )، وجري ١٠٠ م ٤ × ١٠٠م تتابع، وفوق سن ١٤ ( بنين. بنات )، جري ٤٠٠م ٤×١٠٠م تتابع، ورمي رمح.وبالنسبة للإعاقة الحركية بنات، جري ١٠٠م على كرسي، ورمي رمح، ودفع جله، وبنين جري ٨٠٠م، ورمي رمح، ودفع جله، أما الصم وضعاف السمع ، بنات، جري ٤٠٠م، ودفع جله، و٤×١٠٠م تتابع، والبنين جري ٨٠٠م قليول، ودفع جله، و٤× ١٠٠م تتابع.