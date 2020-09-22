AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رياضة القليوبية: بطولة ألعاب القوى لذوى القدرات والهمم ٣٠ سبتمبر

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:46 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية إجراء بطولة ألعاب القوى لذوى القدرات والهمم على مستوى المحافظة يوم ٣٠ سبتمبر الجاري بمركز شباب قليوب في التاسعة صباحا. 

وقال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة إن شروط المسابقة بالنسبة للإعاقة الذهنية تشمل تحت سن ١٤ ( بنين. بنات )، وجري ١٠٠ م ٤ × ١٠٠م تتابع، وفوق سن ١٤ ( بنين. بنات )، جري ٤٠٠م ٤×١٠٠م تتابع، ورمي رمح.
وبالنسبة للإعاقة الحركية بنات، جري ١٠٠م على كرسي، ورمي رمح، ودفع جله، وبنين جري ٨٠٠م، ورمي رمح، ودفع جله، أما الصم وضعاف السمع ، بنات، جري ٤٠٠م، ودفع جله، و٤×١٠٠م تتابع، والبنين جري ٨٠٠م قليول، ودفع جله، و٤× ١٠٠م تتابع. 

كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وافق على دعم الأندية الرياضية فى القليوبية بمبلغ مالي يقدر بنحو 382305 جنيهات.

وقال الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية إن المبلغ سيتم توزيعه على الأندية الرياضية بالقليوبية، وهي نادي بنها الرياضي، ونادي طوخ الرياضي، ونادي الشباب بطوخ، ونادي الاتحاد السوداني بالجبل الأصفر، ونادي الخانكة. 

كما يشمل المبلغ أيضا نادي شبين القناطر، ونادي الجعافرة، ونادي القناطر الخيرية، ونادي بهتيم الرياضي، ونادي شباب مسطرد، بنادي النيل الرياضي بشبرا الخيمة، ونادي شبرا الخيمة، ونادي قليوب الاجتماعي الرياضي، ونادي السلام للمعاقين، ونادي القلج الرياضي. 

وأكد مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية أن الهدف من دعم الأندية الرياضية هو زيادة الأنشطة وتطوير العمل بالأندية لخدمة الشباب والأعضاء والرواد، لخلق جيل جديد يمارس النشاط الرياضي والثقافي والفني ويمثل محافظته تمثيلًا مشرف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إحالة العاملين في 5 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق.. صور

إحالة العاملين بـ 6 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

بعد غياب 20 عاما .. سلة بنها تعود للدورى الممتاز

دعم الأندية الرياضية بالقليوبية بـ 382 ألف جنيه

الإدارة الهندسية تتابع الإنشاءات الجديدة بمركزى شباب برشوم بالقليوبية

ترشيحاتنا

شتمه وأهانه ومردش عليه.. القصة الكاملة لتعرض مصري للطعن على يد سعودي

بسبب ابنته| زوج يكتشف خيانة شريكة حياته "بعد 14 سنة جواز"

مفاجأة أجايي وموقف أزارو.. شوبير يحسم مصير الأجانب في الأهلي خلال الميركاتو

رجموا مريضا نفسيا بالحجارة ونشروا الفيديو على فيسبوك| الأمن يضبط مرتكبي الواقعة

مصدر: القبض على عناصر مشاغبة حاولت التعدي على سيارة شرطة بالبدرشين

أم شابة تلقى مصرعها غرقا أمام طفلتها خلال رحلة عائلية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اسعار ومواصفات شيري تيجو 8 Chery Tiggo 8 .. صور

فوائد عصير القصب .. مزايا خارقة غير مقاومته لـ الأملاح

أم شابة تلقى مصرعها غرقا أمام طفلتها خلال رحلة عائلية