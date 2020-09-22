استولت على 2.5 مليون جنيه .. سيدة تنصب على مواطنين بزعم توظيف أموالهم بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط إحدى السيدات لاستيلائها على أكثر من 2,5 مليون جنيه من بعض المواطنين بالإسكندرية بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى بعض الأنشطة التجارية مقابل أرباح مالية.





تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 4 مواطنين - مقيمين بمحافظة الإسكندرية، بقيام إحدى السيدات بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.









أسفرت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة ، وتوصلت إلى قيام "إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية" بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم ، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال إدارة المطاعم وتجارة المفروشات والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (2586000 – إثنان مليون وخمسمائة وستة وثمانون ألف جنيه) مقابل حصولهم على أرباح مالية إلا أنها توقفت عن السداد ورفضت رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية ، أمكن ضبط المتهمة ، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.



