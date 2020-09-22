AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بالكمامة.. جوني ديب يروج لفيلمه الجديد El Loto بمهرجان San Sebastián.. صور

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:10 م
جوني ديب
جوني ديب
Advertisements
شروق ابراهيم
حضر النجم العالمي جوني ديب الدورة الحالية من مهرجان السينمائي الدولي San Sebastián من أجل حضور جلسة تصوير photocall الخاصة بفيلمه الجديد El Lodo. 

وظهر جوني ديب الذي يبلغ من العمر 57 عاما بإطلالة كاجوال مرتديا قبعة وبنطال جينز ومعطف جلد، وكمامة طبية من أجل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا. 

وبدأ جوني ديب استعادة عافيته من جديد على المستوى الفني واللإنساني ولذلك طلب بتأجيل قضية التشهير ضد زوجته السابقة الممثلة الأمريكية آمبر هيرد. 

ويعود سبب التأجيل بسبب حاجة جوني ديب إلى وقت للتفرغ للتوضير فيلمه الجديد Fantastic Beasts and Where to Find Them 3   

خلال جلسات القضية، كشف جوني ديب أنه خسر نصف مليار دولار على مدار السنوات الماضية بسبب سوء إدارة أعماله التي كبدته خسارة وصلت لـ 510 ملايين دولار أمريكي، حيث قام بدفع 5 ملايين غرامة بسبب تجاهلهم دفع الضرائب لمدة 13 عامًا.
بالكمامة.. جوني ديب يروج لفيلمه الجديد El Loto بمهرجان San Sebastián.. صور
بالكمامة.. جوني ديب يروج لفيلمه الجديد El Loto بمهرجان San Sebastián.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في الأسبوع الثاني من قضية جوني ديب وأمبر هيرد .. مفاجآت تقلب الموازين

بسبب سوء إدارة أعماله.. جوني ديب يخسر نصف مليار دولار.. تفاصيل

جوني ديب يقدم دلائل للمحكمة تدين إمبر هيرد.. اعرف الحكاية

رسائل نصية بين أمبر هيرد ووالدتها تفضح جوني ديب في قضية التشهير

جمهور جوني ديب يستقبله قبل بدء جلسة قضية التشهير .. صور

بعد بكائها في المحكمة أمام جوني ديب.. صديقات آمبر هيرد يساندنها بهذه الطريقة

ترشيحاتنا

رجموا مريضا نفسيا بالحجارة ونشروا الفيديو على فيسبوك| الأمن يضبط مرتكبي الواقعة

الوزراء يوافق على إنشاء كلية آثار عين شمس

فايلر يدفع بـ الشحات وكهربا في مباريات الدوري لتجهيزهما لمواجهة الوداد

اسعار ومواصفات شيري تيجو 8 Chery Tiggo 8 .. صور

فلسطين تعلن التنازل عن حقها في ترؤس مجلس الجامعة العربية

مصدر: القبض على عناصر مشاغبة حاولت التعدي على سيارة شرطة بالبدرشين

AdvertisementS

للانتقال إلى أتلتيكو مدريد.. سواريز يطالب إدارة برشلونة بالموافقة على رحيله مجانا

بقالها 5 شهور.. تفاصيل جديدة في واقعة الاعتداء على «عم عاشور» بسوهاج

قياسا بالأسبوع الماضي..وزيرة الصحة: 8.75 % انخفاضا فى نسبة المصابين بفيروس كورونا بمصر

خاص| على طريقة بيراميدز .. شركة استثمارية تقترب من شراء نادي المقاصة

مفاجأة أجايي وموقف أزارو.. شوبير يحسم مصير الأجانب في الأهلي خلال الميركاتو

لم تسجل هذا المستوى في تاريخها.. تفاصيل أكبر انهيار لـ الليرة التركية

هجوم لاذع على مريم أوزرلي بسبب حملها للمرة الثانية بدون زواج

بشورت جينز.. شاهد بسمة وهبة بإطلالة كاجوال أثناء التسوق بلندن

المدارس الخاصة والدولية تستعد لتحصيل هذه الرسوم من الطلاب في العام الدراسي الجديد | تفاصيل

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقدم شريف إكرامي في مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل

أخبار الرياضة.. رسالة صادمة من شوبير لـ مرتضى منصور.. كارتيرون يقترب من الرحيل عن التعاون السعودي.. فيريرا يكشف سبب اعتذاره عن قيادة الزمالك

الإعلان الرسمي يقترب .. الأهلي ينهي اتفاقه مع محمد إبراهيم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكمامة.. جوني ديب يروج لفيلمه الجديد El Loto بمهرجان San Sebastián.. صور

سعر ومواصفات معشوقة المصريين شيري إنفي chery envy.. صور

بيوت مزخرفة وأقمشة ملونة.. ثقافة تاريخية راسخة فى بوركينا فاسو| شاهد