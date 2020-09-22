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أخبار العالم

أمريكا تهدد بمعاقبة أي دولة تبيع أسلحة لـ إيران

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:07 م
أمريكا تهدد بمعاقبة
أمريكا تهدد بمعاقبة أي دولة تبيع أسلحة لـ إيران
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت واشنطن، اليوم الثلاثاء، أنها ستعاقب أي دولة تبيع أسلحة تقليدية إلى إيران، مؤكدة أنه لا توجد دولة عقلانية تؤيد حصول إيران على سلاح صيني أو روسي.


ووفقا لما ذكرته "العربية"، في نبأ عاجل لها، قالت الخارجية الأمريكية إن إيران تحاول تدمير البنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط.


وشددت الخارجية الأمريكية: "لن نسمح بتكرار هجمات إيران الإرهابية في المنطقة".


وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران، بعد أن رفضت أوروبا وروسيا مطلبها بإعادة العقوبات الأممية التي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.


ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يعرض الحكومات والشركات الأجنبية لعقوبات اقتصادية إذا باعت أسلحة لإيران.


كما أعلن فرض عقوبات على أكثر من 20 كيانًا وأشخاصًا متورطين في أنشطة إيران النووية والصاروخية والأسلحة التقليدية.
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