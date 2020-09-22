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ثقافة

محافظ القليوبية يفتتح معرضي المشغولات الفنية وإصدارات هيئة قصور الثقافة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:34 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
افتتح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، معرض المشغولات الفنية ومعرض كتب إصدارات الهيئة لقصور الثقافة اليوم بقصر ثقافة بنها بمشاركة الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وجلال عثمان، رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، والشاعر جمال القصاص، رئيس المؤتمر، وأحمد عامر، الأمين العام لقصور الثقافة.




وأثنى محافظ القليوبية ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمشاركون على الأعمال الفنية المشاركة بالمعرض والمترددات على المعرض، متمنيا زيادة مثل هذه الأعمال التي تنمى الروح المصرية وتعيد إحياءها من جديد داخل نفوس الشباب.


وانطلقت فعاليات مؤتمر أدباء إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى في دورته العشرين بعنوان "الأدب واستلهام الموروث الثقافي"، دورة الشاعر مجدى الجبرى، برئاسة الشاعر جمال القصاص وأمانة الروائى أحمد عامر على مسرح قصر ثقافة بنها.


ويكرم المؤتمر الشاعر أسامة بدر والناقد ربيع عبد الرازق، ويستمر المعرض حتى الخميس 24 سبتمبر الجاري، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وتحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة.


وتتضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر عرضا فنيا لفرقة بنى سويف للفنون الشعبية، إلى جانب جلسة مناقشة كتاب الشخصية المكرمة يديرها محمود الحلوانى، ويتحدث فيها كل من الشاعرة صفاء عبد المنعم ومحمد السيد إسماعيل ومسعود شومان، بالإضافة إلى الجلسة البحثية الأولى بعنوان "الموروث الشعبي"، يديرها الدكتور جمال العسكرى، ويتحدث فيها الدكتور حمدى سليمان وخالد أبو الليل ومسعود شومان، تليها أمسية شعرية يديرها حازم المرسي.


وفى اليوم الثانى، تقام الجلسة البحثية الثانية بعنوان «الموروث الديني» يديرها أحمد قرنى ويتحدث فيها عبد الباسط هيكل والدكتورة ماريا لاويندي، بجانب الجلسة البحثية الثالثة تتحدث فيها الدكتورة إيمان عامر والدكتور عمر صوفى ومحمد السيد إسماعيل، إضافة إلى الجلسة البحثية الرابعة «مناقشة أعمال النشر الإقليمي» يديرها أسامة بدر ويتحدث فيها الدكتور أحمد تمام وعلاء الرمحى ومحمد علام ومحمد على عزب، ثم أمسية شعرية يديرها الشاعر محمود حماد.


وتبدأ في اليوم الثالث المائدة المستديرة في العاشرة صباحا بعنوان «مشكلات المنظومة الأدبية بالإقليم» تليها جلسة التوصيات، والختام يديرها الأمين العام للمؤتمر أحمد عامر.
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"الأدب واستلهام الموروث الثقافي" مؤتمر أدبي بثقافة القليوبية

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