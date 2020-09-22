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تعليم

محافظ البحيرة يفتتح معرض العودة للمدارس بأرض المعارض بدمنهور

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:37 م
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
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أسماء الجنبيهى

افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، المعرض السنوى لبيع مستلزمات المدارس الذى تنظمه الغرفة التجارية برئاسة المحاسب فتحى مرسي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، بأسعار مخفضة عن سعر السوق، وذلك بأرض المعارض أمام سينما النصر بمدينة دمنهور.


وأكد المحافظ الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية وتنظيم دخول المواطنين بدون تكدس والالتزام بارتداء الكمامات.


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شارك فى المعرض العديد من مصانع الزى المدرسى، ويضم ١٠ شركات من كبرى شركات الأدوات ومستلزمات المدارس والأحذية والزى المدرسى والشنط والأدوات المكتبية ويتم البيع بأسعار اقتصادية وتنافسية، ويستمر من اليوم وعلى مدار شهر


وقام المحافظ بتفقد أقسام المعرض وأشاد بجودة وأسعار السلع المعروضة والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة من ٢٠٪ إلى ٤٠%، وتناسبها مع جميع الأذواق ومستويات الدخول، ووجه بتنظيم مثل تلك المعارض بجميع المراكز والمدن للتيسير على المواطنين.


رافق  المحافظ خلال الافتتاح؛ اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمحاسب فتحى مرسي، والمهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين.

محافظ البحيرة يفتتح معرض العودة للمدارس بأرض المعارض بدمنهور
محافظ البحيرة يفتتح معرض العودة للمدارس بأرض المعارض بدمنهور
محافظ البحيرة يفتتح معرض العودة للمدارس بأرض المعارض بدمنهور
محافظ البحيرة يفتتح معرض العودة للمدارس بأرض المعارض بدمنهور
محافظ البحيرة يفتتح معرض العودة للمدارس بأرض المعارض بدمنهور
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