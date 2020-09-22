احذري .. فيروس كورونا يصيب الحامل بمخاطر الولادة المبكرة

للحصول على فكرة أفضل عن كيفية تأثير فيروس كورونا المستجد على الحمل، فحص الباحثون ما يقرب من 600 امرأة حامل في المستشفى تم تشخيص إصابتها بـ COVID-19.
ووفقا لموقع healthline من بين 445 مولودًا حيًا تم تقييمهم خلال الدراسة، كان 12.6 بالمائة منهم مصابون ويأمل الباحثون في أن تؤدي النتائج إلى زيادة الوعي حول المضاعفات التي يمكن أن يسببها COVID-19 للحوامل.
وأكد بحث جديد نشرته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن COVID-19 مرتبط بالولادة المبكرة عند النساء الحوامل.
ووفقًا للدراسة فإن النساء الحوامل أكثر عرضة بنسبة 25 في المائة للولادة المبكرة مقارنةً بعامة السكان ويبدو أن الخطر أعلى بنحو 3 مرات لدى الأشخاص الذين يعانون من الأعراض.
ونظر الباحثون أيضًا في حالات الإجهاض والإملاص ووجدوا أنه على الرغم من أن نسبة صغيرة من النساء الحوامل عانين من الإملاص، فمن المحتمل أن يكون معدل فقدان الحمل لدى الأشخاص المصابين بـ COVID-19 أقل من الواقع.