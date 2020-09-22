احذري .. فيروس كورونا يصيب الحامل بمخاطر الولادة المبكرة

للحصول على فكرة أفضل عن كيفية تأثير فيروس كورونا المستجد على الحمل ، فحص الباحثون ما يقرب من 600 امرأة حامل في المستشفى تم تشخيص إصابتها بـ COVID-19.





ووفقا لموقع healthline من بين 445 مولودًا حيًا تم تقييمهم خلال الدراسة ، كان 12.6 بالمائة منهم مصابون ويأمل الباحثون في أن تؤدي النتائج إلى زيادة الوعي حول المضاعفات التي يمكن أن يسببها COVID-19 للحوامل.





وأكد بحث جديد نشرته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن COVID-19 مرتبط بالولادة المبكرة عند النساء الحوامل





ووفقًا للدراسة فإن النساء الحوامل أكثر عرضة بنسبة 25 في المائة للولادة المبكرة مقارنةً بعامة السكان ويبدو أن الخطر أعلى بنحو 3 مرات لدى الأشخاص الذين يعانون من الأعراض.



