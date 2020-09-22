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برلمان

طاقة البرلمان: إشادة اليابان بإنجازات "الكهرباء" دليل على نجاح القطاع

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:36 م
الكهرباء
الكهرباء
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يوسف سامح
ثمنت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب التعاون المصرى اليابانى فى مختلف المجالات بصفة عامة وفى مجال مشروعات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدة أن إشادة اليابان بقطاع الكهرباء المصرى هو دليل قاطع على النجاحات الكبيرة التى حققها قطاع الكهرباء.

وقال " السويدى " فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم إن لقاء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع ماساكي نوكي سفير اليابان لدى مصر، أكد على مجموعة من الرسائل المهمة فى مقدمتها ان هناك علاقات استراتيجية مهمة تربط بين البلدين بفضل الجهود الكبيرة والناجحة للدبلوماسية المصرية التى يقودها بكل كفاءة واقتدار الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم وترسيخ العلاقات والعمل المشترك بين مصر واليابان فى مختلف المجالات.

وأشاد بتصريحات الدكتور محمد شاكر التى أكد فيها حرص مصر على دعم وتعزيز التعاون في قطاع الكهرباء والطاقة وان هذا اللقاء يعكس مدى العلاقة المتميزة بين مصر واليابان والمشاركة الفعالة للجانب الياباني في مشروعات قطاع الكهرباء المصري والتي تجلت خلال العقود الماضية وأن الشركات اليابانية شريك موثوق به لدعم ومساندة الشعب المصري ولها دور كبير في المساهمة بمشروعات قطاع الكهرباء التي تتمثل في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع ومشروعات طاقة متجددة وكفاءة طاقة.

كما اشاد النائب طلعت السويدى بتأكيد الدكتور محمد شاكر على الاهتمام الذي يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول العام القادم وإلى أكثر من 42% بحلول عام 2035.

وتابع ان الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري والتي ترتكز على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة واهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، ومنها الربط مع الأردن وليبيا والسودان وكذلك الربط مع قبرص واليونان وتصدير الكهرباء إلى أوروبا.

واعتبر النائب طلعت السويدى الاشادة الكبيرة من السفير اليابانى بالإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تحقيقها خلال فترة وجيزة وإعرابه عن رغبة بلاده لتعزيز التعاون مع الشركات اليابانية في مختلف مجالات الكهرباء وخاصة في مجال الطاقة المتجددة بمثابة دليل قاطع على وصول قطاع الكهرباء للعالمية فى المشروعات التى حققها.

كما أشاد بتاكيد السفير اليابانى حرص بلاده على التعاون المثمر مع مصر في مجال نقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة التي تتمتع بها اليابان في المجالات المختلفة بهدف مواكبة التطورات الأخيرة والاستفادة من القدرات العلمية والتكنولوجية في النهوض بالاقتصاد المصرى فضلًا عن الالتزام برؤية مصر لخفض الانبعاثات الحرارية مما يساعد على تقليل التغيرات المناخية في العالم.
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