بحث ياباني: الاكتئاب ليس مرضا نفسيا ويسببه فيروس يظهر في اللعاب.. فيديو

عرضت فضائية العربية تقريرا مصورا عن اكتشاف طبي جديد ، وهو أن مرض الاكتئاب النفسي ، سببه فيروسي وليس نفسيا.





وتحدث علماء يابانيون، عن كيفية تأثير هذا الفيروس في ظهور الكآبة، وكيف يمكن اكتشافه بالدم.





وأشار باحث ياباني ، إلى أن هذا الفيروس عادة ما يختفي بالدم ، وعند الاجهاد أو التعب يتكاثر، ويظهر في اللعاب.





وبخصوص طبيعة هذا الفيروس ، فإنه يبدأ بتوجيه الكالسيوم إلى الخلايا ، حيث تؤدي زيادته إلى موت الخلايا .





وبالنسبة للتجارب المخبرية ، ثبت بعد إجرائها على الفئران ، عن طريق بصيلة الشم، أنه يؤدي إلى موت الخلايا ، حيث تلعب بصيلة الشم دورا مهما مرتبط بالمزاج.