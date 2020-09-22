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بحث ياباني: الاكتئاب ليس مرضا نفسيا ويسببه فيروس يظهر في اللعاب.. فيديو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:56 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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نورهان رأفت
عرضت فضائية العربية تقريرا مصورا عن اكتشاف طبي جديد ، وهو أن مرض الاكتئاب النفسي، سببه فيروسي وليس نفسيا.

وتحدث علماء يابانيون، عن كيفية تأثير هذا الفيروس في ظهور الكآبة، وكيف يمكن اكتشافه بالدم.

وأشار باحث ياباني ، إلى أن هذا الفيروس عادة ما يختفي بالدم ، وعند الاجهاد أو التعب يتكاثر، ويظهر في اللعاب.

وبخصوص طبيعة هذا الفيروس ، فإنه يبدأ بتوجيه الكالسيوم إلى الخلايا ، حيث تؤدي زيادته إلى موت الخلايا .

وبالنسبة للتجارب المخبرية ، ثبت بعد إجرائها على الفئران ، عن طريق بصيلة الشم، أنه يؤدي إلى موت الخلايا ، حيث تلعب بصيلة الشم دورا مهما مرتبط بالمزاج.
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