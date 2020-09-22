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محافظات

لا قوائم حتى الآن.. 176 مرشحا يتقدمون لمجلس النواب على المقاعد الفردية بالإسكندرية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 05:02 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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أحمد بسيوني
تقدم اليوم الثلاثاء 8 مرشحين جدد لخوض انتخابات مجلس النواب، إلى لجنة تلقي أوراق الراغبين في الترشح، بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، بعد مرور 6 أيام أيام على فتح باب الترشح.

ووصل إجمالي عدد المرشحين المحتملين بجميع دوائر محافظة الإسكندرية إلى 176 مرشحا، بعد ما تقدم 128 مرشحا في اليوم الأول و9 في اليوم الثاني، و14 في اليوم الثالث، و11 في اليوم الرابع، و6 في اليوم الخامس.

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وينتمي المرشحون إلى 12 حزبًا، بالإضافة إلى المستقلين، ولم تتقدم أي قائمة للترشح حتى الآن.

وقال المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الابتدائية، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن عملية تقديم الأوراق تتم وسط إجراءات احترازية مكثفة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وخصصت المحكمة قاعتين لاستقبال الطلبات وتم توزيع الدوائر عليها، تسهيلا على المرشحين مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس النواب يومي 24 و25 أكتوبر في الإسكندرية ضمن المرحلة الأولى.
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