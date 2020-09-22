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ثقافة

مكتبة الإسكندرية: إطلاق النسخة العربية من مكنز اليونسكو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:31 ص
صدى البلد
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أحمد بسيوني
أعلن قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية عن إطلاق منظمة اليونسكو للنسخة العربية الإلكترونية من (مكنز اليونسكو)، والتي تم إنتاجها من قِبَل إدارة مؤسسات المعلومات والمهارات المهنية التابعة لقطاع المكتبات في مكتبة الإسكندرية بالشراكة مع منظمة اليونسكو.

وأشارت المكتبة -في بيان- إلى أن المكنز يتوافر باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية.

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يأتي ذلك في إطار حرص مكتبة الإسكندرية على استمرارية تفعيل دورها الرائد في نشر العلوم والمعرفة للمجتمع الدولي بشكل عام والعربي بشكل خاص.

جدير بالذكر أن (مكنز اليونسكو) هو قائمة مصطلحات مقيدة ومنظَمة تُستخدم في تحليل الموضوعات واسترجاع الوثائق والمنشورات في عدة مجالات (التربية، الثقافة، العلوم الطبيعية، العلوم الاجتماعية والإنسانية، المعلومات والاتصالات)، وتعد النسخة العربية من مكنز اليونسكو ذات قيمة عالية وإضافة كبيرة للمجتمعات الناطقة باللغة العربية وبشكل خاص للباحثين منهم.

ويمكن الاطلاع على النسخة العربية للمكنز من خلال الموقع الرسمي لمكنز اليونسكو: (http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/ar/

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